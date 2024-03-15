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        Baro Başkanı Geçilmez: Devlet, insanları cemaat yurtlarına mecbur bırakmayacak önlemler almalı

        ANTALYA Barosu Başkanı Hüseyin Geçilmez, geçen yıl Alanya ilçesinde erkek öğrenci yurdunda 10 öğrenciye yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan eğitmen Gani Ruçhan Uyrum'un yargılamasının 1 Nisan'da başlayacağını belirterek, "Devletin, yerel idarecilerin, insanları tarikat ve cemaat yurtlarına mecbur bırakmayacak önlemler alması gerekiyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 12:05 Güncelleme: 15.03.2024 - 12:10
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        Baro Başkanı Geçilmez: Devlet, insanları cemaat yurtlarına mecbur bırakmayacak önlemler almalı
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        ANTALYA Barosu Başkanı Hüseyin Geçilmez, geçen yıl Alanya ilçesinde erkek öğrenci yurdunda 10 öğrenciye yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan eğitmen Gani Ruçhan Uyrum’un yargılamasının 1 Nisan'da başlayacağını belirterek, "Devletin, yerel idarecilerin, insanları tarikat ve cemaat yurtlarına mecbur bırakmayacak önlemler alması gerekiyor" dedi.

        Alanya'da özel Sugözü Erkek Öğrenci Yurdu’nda görevli eğitmen Gani Ruçhan Uyrum’un, geçen yıl, 14 yaş altındaki 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Bunun üzerine ifadesi alınan ve daha sonra serbest bırakılan Gani Ruçhan Uyrum hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı suç duyurusunda bulundu. Yargılama sürecine de müdahil olan bakanlık, mağdur çocuklara ve ailelerine yönelik psikososyal destek başta olmak üzere çalışma başlattığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasının ardından olayla ilgili şüpheli eğitmen Gani Ruçhan Uyrum, 21 Kasım 2023 tarihinde Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yeniden gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uyrum, tutuklandı.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Olayla ilgili yürütülen soruşturma ve alınan ifadeler kapsamında taciz ve istismara uğrayan öğrenci sayısının 10 olduğu tespit edildi. Gani Ruçhan Uyrum hakkında 9 öğrenciye yönelik 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar', 'çocuğa karşı cinsel taciz', 'çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri vermek ya da bunların içeriğini göstermek', 1 öğrenciye yönelik ise 'nitelikli cinsel istismar' suçlamasıyla toplam 94 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianame, Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

        İLK DAVA AÇILDI, DİĞER DAVA BEKLENİYOR

        Antalya Barosu Başkanı Hüseyin Geçilmez, Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak olayla ilgili 2 suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti. Hüseyin Geçilmez, ilk suç duyurusunun eylemi gerçekleştiren kişiye yönelik olduğunu, diğerinin ise yurtla ve denetlemeleri yapmayan yetkililerle ilgili olduğunu söyledi. Gani Ruçhan Uyrum hakkında Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 Nisan'da ilk duruşmanın görüleceğini aktaran Geçilmez, “Bizzat eylemi gerçekleştiren şahsa karşı açılan davayı takip edeceğiz. Diğeri ise bu konuyla ilgili denetleme ve gözetleme görevini yerine getirmeyen kamu görevlileriyle ilgili suç duyurusu. Bununla ilgili soruşturma hala devam ediyor. Davası açılmadı. Takip ediyoruz. Davası açıldığında ona da dahil olacağız" dedi.

        'YURT SORUNLARINI ÇÖZMEYE DAVET EDİYORUZ'

        Olayın diğer boyutunun tarikat ve cemaat gruplarına ait yurt meseleleri olduğunu aktaran Hüseyin Geçilmez, “Daha önce de Antalya'da buna benzer bir durum olduğunda benzer açıklamalar yapmıştık. Devletin, yerel idarecilerin insanları tarikat ve cemaat yurtlarına mecbur bırakmayacak önlemler alması gerekiyor. Bunun için yeterli sayıda yurt açılması, o yurtlarda imkanların düzgün bir şekilde sunulması gerekiyor. Bunu yapmadığınız zaman kimisi isteyerek, kimisi de mecbur kalarak bu yurtlara yöneliyor. Bu olumsuz sonuçlar da karşımıza çıkabiliyor. O nedenle iktidarı, belediyeleri bu konuda çalışma yapmaya, yurt sorununu çözmeye davet ediyoruz. Buna benzer sorunlarla bir daha karşılaşmak istemiyoruz. Karşılaşırsak da takipçisi olacağız" diye konuştu.

        'BU TÜR OLAYLARIN DAHA FAZLA YAŞANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

        Bu tür cinsel istismar ve taciz olaylarıyla karşılaşıldığında toplumun genellikle olayı gizlediğini aktaran Geçilmez, “Çocuklar bu konuları dile getirecek bir yaşta olmuyorlar genelde ya da onu bir oyun gibi görüyorlar. Bunu tespit etmekte zorlanıyoruz. Bu tür konuların çok azı bize geliyor. Ben çok daha fazla yaşandığını düşünüyorum. Topluma düşüyor bu konuyu bize ulaştırmak ya da başka yetkili mercilere ulaştırma konusunda eksiklik yaşanıyor. Bize çok fazla gelmese de daha fazla vaka olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda öncelikle ailelere görev düşüyor. Çocuklarını bu tür yurtlara teslim ederken çok daha dikkatli olmaları, çok iyi araştırmaları gerekiyor" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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