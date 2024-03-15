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        Fuhşa zorlamaktan gözaltına alındı, 'Esnafız, çikolata satıyoruz' dedi

        ANTALYA'da yabancı uyruklu 7 kadını fuhşa zorlamaktan gözaltına alınan şüphelilerin, dinlemeye takılmamak için 'Kiralık ya da satılık araç var mı?' şeklinde şifreli konuştukları, fuhuş için gelenlerden de referans istedikleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 13:27 Güncelleme: 15.03.2024 - 13:30
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        Fuhşa zorlamaktan gözaltına alındı, 'Esnafız, çikolata satıyoruz' dedi
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        ANTALYA'da yabancı uyruklu 7 kadını fuhşa zorlamaktan gözaltına alınan şüphelilerin, dinlemeye takılmamak için 'Kiralık ya da satılık araç var mı?' şeklinde şifreli konuştukları, fuhuş için gelenlerden de referans istedikleri ortaya çıktı. 5 şüpheli adliyeye sevk edilirken, S.Y. gazetecilere "Çekmeyin. Esnafız, çikolata satıyoruz' dedi.

        Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu 7 kadını fuhşa zorladıkları tespit edilen çeteyi 2 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. 12 Mart'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. İ.A., S.Y., M.Y., M.Ö., G.D., M.T. ve D.T.K. gözaltına alındı.

        FUHUŞ İÇİN GELENLERİN ÇETELESİNİ TUTMUŞLAR

        Hem şüphelilerin evlerinde hem de fuhuş yaptırılan adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital doküman, bir miktar Türk Lirası ve döviz ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin fuhuş için gelen kişilerden aldıkları paraları ve kişisel bilgilerin yazılı olduğu not defterlerine de incelenmek üzere el konuldu.

        'KİRALIK YA DA SATILIK ARAÇ VAR MI'

        Fuhuş için gelenlerden referans talep eden, sadece daha önce müşterisi olanların referans olduğu kişiler ile kadınları görüştüren şüphelilerin, yasal dinlemeye takılmamak için şifreli konuştukları belirlendi. Şüphelilerin, müşterileriyle kısa süreli görüşmeler için 'Kiralık araç var mı?', uzun süreli görüşmeler için de 'Satılık araç var mı?' şeklinde şifreli konuştukları bildirildi.

        7 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ SERBEST BIRAKILDI

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. M.T. ve D.T.K. ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, diğerleri 'insan ticareti ve fuhşa teşvik, aracılık ile yer temini' suçlarından adliyeye sevk edildi. Sevk işlemi sırasında şüphelilerden S.Y., kendilerini görüntüleyen gazetecilere 'Çekmeyin kardeşim çocuğumuz var. Esnafız, çikolata satıyoruz' dedi. Şüphelilerden birinin ayrıca 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi. Yabancı uyruklu kadınlar ise sınır dışı edilmek üzere göç idaresine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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