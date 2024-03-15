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        Hurda otomobiliyle, üzerinde köpekle kilometrelerce yol gitti

        ANTALYA'da aynaları, camları, plakası olmayan ve bagaj kapağı üzerinde bir köpeğin yattığı otomobilin sürücüsü, trafikte kilometrelerce ilerledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 15:26 Güncelleme: 15.03.2024 - 15:30
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        Hurda otomobiliyle, üzerinde köpekle kilometrelerce yol gitti
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        ANTALYA'da aynaları, camları, plakası olmayan ve bagaj kapağı üzerinde bir köpeğin yattığı otomobilin sürücüsü, trafikte kilometrelerce ilerledi. Uyarılara aldırış etmeyen sürücüye bir başka sürücü, "Bu araç uçaktan düşmüş gibi" diyerek tepki gösterdi.

        Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde bir araç, hem yol aldığı trafiği tehlikeye düşürdü hem de görenleri tedirgin edip şaşırttı. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, plakası, aynaları ve camları olmayan araçla kilometrelerce ilerledi. Çevredeki sürücülerin uyarısına aldırış etmeyen sürücünün otomobilinin bagaj kapağı üzerinde de bir köpeğin yattığı görüldü. Sürücüyü önce uyaran, ardından takip eden bir başka sürücünün kaydettiği görüntülerde, sürücü, "Güvenli yolculuk. Ayna yok, far yok, stop yok, cam yok. Köpek üzerinde geziyor. Bu araç uçaktan düşmüş gibi" dedi.

        Araç, Antalya Toptancı Hal Kompleksi çevresinde bir süre ilerledikten sonra kayboldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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