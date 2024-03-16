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        Turizmde 4 ana pazarda Türkiye birinci

        AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, İngiltere, Benelüks ve İskandinav ülkeleri ile Almanya pazarında tur operatörü satışlarında Türkiye'nin birinci sırada olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 09:34 Güncelleme: 16.03.2024 - 09:40
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        Turizmde 4 ana pazarda Türkiye birinci
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        AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, İngiltere, Benelüks ve İskandinav ülkeleri ile Almanya pazarında tur operatörü satışlarında Türkiye'nin birinci sırada olduğunu açıkladı. Kavaloğlu, Antalya'ya bu yıl ilk defa 4 milyonun üzerinde Alman turist geleceğini de söyledi.

        AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, dünya turizminin en belirleyicisi olarak bilinen ITB Berlin Turizm Fuarı sonrasında Türkiye ve Antalya turizmi açısından 2024 yılını değerlendirdi. Fuarlardan ilk verilerin geçen kasım ayındaki World Travel Market WTM Londra ile alındığını belirten AKTOB Başkanı Kavaloğlu, ardından Utrecht Fuarı ile de Hollanda'da verilerin oluşmaya başladığını, erken rezervasyonla ilgili ilk verileri de o dönemde aldıklarını anlattı.

        ITB Berlin Fuarı'nın kitlesel turizm hareketinin en önemli turizm fuarı olduğuna dikkati çeken Kavaloğlu, "ITB Berlin Fuarı bizim için şöyle bir şey ifade eder; kitlesel turizm hareketinin, yani deniz-kum-güneş için resort bölgedeki en önemli turizm fuarıdır. Ayrıca bütün tur operatörlerinin orada olması, hem Alman hem İngiliz tur operatörlerinin, hem Avrupa'daki diğer operatörlerin orada olması bizim açımızdan sezonun artık nasıl bir başlangıç içerisine gireceğini, hemen hemen nasıl şekilleneceğini görmemizi sağlar. Ben Antalya ve Türkiye açısından çok iyi rezervasyon akışı olduğunu gözlemledim" dedi.

        ANTALYA 17 MİLYONU GEÇER

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıkladığı 60 milyon turist, 60 milyar turizm geliri hedeflerine vurgu yapan Kavaloğlu, "Ben Antalya'nın bu yıl 17 milyonu geçerek, üzerine düşeni fazlasıyla yapacağına inanıyorum. Antalya'da konaklayan turistin ortalama konaklama süresi 10 güne yakın. Dolayısıyla bu diğer bölgelerde konaklayan turistlerin ortalama kalış süresinden çok daha fazla. Dolayısıyla İstanbul'da örneğin ortalama kalış süresi 2 günse Antalya'da 9,5-10 güne yakınsa, dolayısıyla neredeyse 5 katı kadar bir gelir elde etme durumu oluyor" diye konuştu.

        'ANTALYA'SIZ, TÜRKİYE'SİZ DÜNYA TURİZMİ OLMAZ'

        Avrupa Birliği'nin pandemi dönemini çok kötü atlattığına işaret eden Kavaloğlu, "Dolayısıyla pandemi sonrasında da kendi iç turizm hareketi gibi değerlendiriyor turizm faaliyetlerini. Yani İspanya'ya, İtalya'ya, Fransa'ya, Yunanistan'a, Portekiz'e talep yaratma peşindeler. Bunda kendilerine göre haklı olabilirler ama ben her zaman söylüyorum, Antalya'sız ve Türkiye'siz bir dünya turizmi olamaz. Çünkü biz fayda-maliyet analizinin tüketici lehine olduğu bir destinasyonuz. Bu anlamda bizim verdiğimiz kaliteli hizmeti diğer bölgelerin verebilmesi şu an için çok mümkün değil. Bizim uyguladığımız sistemleri örnek almaya çalışıyorlar. Dolayısıyla pandemi döneminde Güvenli Turizm Sertifikası ile başlayan, şimdi de Sürdürülebilir Turizm Sertifikası programına evrilen programlarla açıkçası daha ön plandayız. Tur operatörleriyle Berlin Fuarı'ndaki görüşmelerde de bunu açıkça görebildik. Dolayısıyla hem İngiltere'den, hem Benelüks (Belçika-Hollanda-Lüksemburg) ülkelerinden, hem İskandinavya'dan (Norveç, İsveç, Danimarka-Finlandiya), hem Almanya'dan tur operatörlerinin satışlarında şu anda Türkiye, birinci sırada. Bu da bizim için gurur verici" dedi.

        RUSYA SAVAŞI ÇOK DEZAVANTAJ

        Rusya pazarını da değerlendiren Kavaloğlu, Türkiye'nin kaynak pazarlarından Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın devam etmesinin çok büyük dezavantaj olduğunu belirterek, "Eğer sezonun ikinci yarısının başlarında bu savaşın bitmesi, bu savaşın durması turizm anlamında çok olumlu olur. Hemen güneyimizdeki İsrail-Filistin gerilimi de bizi açıkçası Orta Doğu'dan gelen turistler anlamında etkiliyor. Yani coğrafyamızdaki bu gerginliklerin bitmesiyle turizm anlamında çok daha olumlu konuşmak mümkün olacak" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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