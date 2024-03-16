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        Ukraynalı Mishel, dedektif gibi iz sürerek çalınan bisikletini buldu

        ANTALYA'da yaşayan Ukraynalı Mishel Lazerenko (22), çalınan bisikletini dedektif gibi iz sürerek buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 12:36 Güncelleme: 16.03.2024 - 12:40
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        Ukraynalı Mishel, dedektif gibi iz sürerek çalınan bisikletini buldu
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        ANTALYA'da yaşayan Ukraynalı Mishel Lazerenko (22), çalınan bisikletini dedektif gibi iz sürerek buldu. Polislerle beraber baskına gittikleri sırada ise bir TIR dolusu çalıntı bisiklet ele geçirildi.

        Çağlayan Mahallesi'nde oturan Ukrayna vatandaşı Mishel Lazerenko, yaklaşık bir ay önce, evine geldiğinde bisikletini kilitlediği yerde bulamayınca polis merkezine başvurdu. Merkezden evine dönen Lazerenko, internetten ikinci el satışı yapılan siteye 'Damla' takma ismiyle kayıt açarak bisikletini aramaya başladı. Lazerenko, sitede kendi bisikletine benzeyenlerin olduğu bir kişiyle yazıştıktan sonra beğendiği bir bisiklet için pazarlık yapmaya başladı. 6 bin TL'den açılan bisiklet pazarlığını 5 bin TL'ye düşüren Lazerenko, konum ve adres bilgisi aldıktan sonra polislerle beraber adrese gitti. Burada yapılan incelemede Lazerenko'nun bisikletinin yanı sıra TIR içinde onlarca çalıntı bisiklet bulundu.

        'BİSİKLETİMİN OLMADIĞINI FARK EDİNCE POLİSE GİTTİM'

        Bisikletini dedektif gibi iz sürerek bulduğunu dile getiren Mishel Lazerenko, "Geçen ay bisikletim çalındı. Eve geldim bisikletimin olmadığını görünce internetten ikinci el satış sayfası yapılan bir siteye girdim, kayıt yaptırdım ve polise gittim. Sonrasında sitede bir sayfaya girerek yazdım ve sabahında bana dönüş geldi. Konum aldıktan sonra polislerle beraber adrese gittik. Orada bisikletimi bulduk. Bisikletimde seri numarası vardı. Resmi olarak benimdi ve onu aldık. Başka çalınan bisikletler vardı ve onları da aldılar" dedi.

        'PAZARLIK YAPTIM'

        Bisikleti çalındıktan sonra hemen araştırmaya başladığını dile getiren Mishel Lazerenko, "Bisikletim benim için çok değerliydi. Çok endişeliydim, belki cevap vermezler, diye. Başka birine satarlar, diye endişelendim. Pazarlık da yaptım. 6 bin TL fiyat verdiler ve pazarlıkla fiyatı 5 bin TL'ye düşürdüm. Ben de tamam dedikten sonra bakabilir miyim, diye sordum. Onlar da tamam şu saatte, şurada olursanız bisikleti görebilirsiniz, dediler. Konuma polislerle gittim ve bisikletimi aldım" diye konuştu.

        'TAKMA İSİMLE DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRDÜM'

        Siteye kayıt esnasında ‘Damla’ takma ismi kullandığını söyleyen Lazerenko, "Yabancı isim koysaydım cevap alamayabilirdim. Damla Hanım, diye isim koydum ve bisikletimi başarılı bir şekilde buldum. En çok şaşırdığım şeylerden biri de bisikletimin bulunduğu yerde TIR'ın içinde çok sayıda bisikletin bulunması oldu. Dedektif gibi iz sürerek, polislerin yardımıyla bisikletimin bulunmasına çok mutlu oldum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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