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        Denizlerimiz ısındı

        METEOROLOJİGenel Müdürlüğü'nün 1970-2023 yılları Deniz Suyu Sıcaklığı Analizi raporları açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 10:01 Güncelleme: 31.03.2024 - 10:05
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        Denizlerimiz ısındı
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        METEOROLOJİGenel Müdürlüğü'nün 1970-2023 yılları Deniz Suyu Sıcaklığı Analizi raporları açıklandı. 53 yıl öncesine göre, son 10 yılda Marmara 1,9 derece, Akdeniz ve Ege 1,3'er derece, Karadeniz 1,2 derece daha ısındı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, 1970 yılından 2023'e kadarki 53 yılın verileri ele alınarak Deniz Suyu Sıcaklığı Analiz raporları oluşturuldu. Raporlarda Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'in yıllık ortalama deniz suyu sıcaklıkları ve 53 yılın 5 ayrı periyottaki verileri karşılaştırıldı. Küresel ısınmanın etkilerinin ciddi düzeyde kendini gösterdiği son 10 yılda Türkiye'de 4 denizde, su sıcaklığının 1 derecenin üzerinde arttığı görüldü.

        KARADENİZ 1,2 DERECE ISINDI

        Karadeniz'in deniz suyu sıcaklığı, 1970-2023 yılları arasında ortalama 15,3 derece ölçüldü. Karadeniz'in 53 yılda en sıcak olduğu yıl 18,5 dereceyle 2019, en düşük olduğu yıl 13,8 dereceyle 1987 yılı oldu. 53 yılın 5 ayrı periyotta ele alındığı değerlendirmeye göre 1970-1979 arasında 15,1 derece, 1980-1990 arasında 14,8 derece, 1991-2001 arasında 14,8 derece olarak ölçüldü; 2002-2012 arasında da Karadeniz'in sıcaklığı 15,6 dereceye yükseldi. 2013-2023 yılları arasında bu rakam 16,3 dereceye çıktı. Son 10 yılda Karadeniz'in deniz suyu sıcaklığı 1,2 derece ısındı.

        MARMARA 1,9 DERECE ARTTI

        Marmara Denizi'nin 1970-2023 yılları arasındaki deniz suyu sıcaklığı ortalaması, 15,7 derece ölçüldü. 53 yılda en sıcak olduğu yıl 18,6 dereceyle 2019, en düşük olduğu yıl 14,4 dereceyle 1987 oldu. 53 yılın 5 ayrı periyotta ele alındığı değerlendirmeye göre, 1970-1979 arasında 15,1 derece, 1980-1990 arasında 15,1 derece, 1991-2001 arasında 15,4 derece olarak ölçüldü; 2002-2012 arasında 15,8 dereceye yükseldi. 2013-2023 yılları arasında 17 dereceye çıktı. Son 10 yılda Marmara Denizi'nin deniz suyu sıcaklığı 53 yıl öncesine göre 1,9 derece yükseldi.

        EGE DENİZİ 1,3 DERECE ISINDI

        Ege Denizi'nin 1970-2023 yılları arasındaki deniz suyu sıcaklığı ortalaması 18,7 derece ölçüldü. 53 yılda en sıcak olduğu yıl 19,8 dereceyle 2018, en düşük olduğu yıl 17,7 dereceyle 1983 oldu. 53 yılın 5 ayrı periyotta ele alındığı değerlendirmeye göre, 1970-1979 arasında 18,2 derece, 1980-1990 arasında 18,3 derece, 1991-2001 arasında 18,5 derece olarak ölçüldü, 2002-2012 arasında 19 dereceye yükseldi. 2013-2023 yılları arasında 19,5 dereceye çıktı. Son 10 yılda Ege Denizi'nin deniz suyu sıcaklığı 53 yıl öncesine göre 1,3 derece ısındı.

        AKDENİZ 1,3 DERECE YÜKSELDİ

        Akdeniz'in 1970-2023 yılları arasındaki deniz suyu sıcaklığı ortalaması 21,5 derece ölçüldü. 53 yılda en sıcak olduğu yıl 23,8 dereceyle 2019, en düşük olduğu yıl 20,6 dereceyle 1992 oldu. 53 yılın 5 ayrı periyotta ele alındığı değerlendirmeye göre, 1970-1979 arasında 21 derece, 1980-1990 arasında 21,1 derece, 1991-2001 arasında 21,3 derece olarak ölçüldü; 2002-2012 arasında 21,9 dereceye yükseldi. 2013-2023 yılları arasında da 22,3 dereceye çıktı. Son 10 yılda Marmara Denizi'nin deniz suyu sıcaklığı, 53 yıl öncesine göre 1,3 derece yükseldi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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