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        Rahatsızlanan müşahide ilk müdahaleyi, doktor başkan adayı yaptı

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir okulda görevli müşahit, epilepsi nöbeti geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 18:27 Güncelleme: 31.03.2024 - 18:30
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        Rahatsızlanan müşahide ilk müdahaleyi, doktor başkan adayı yaptı
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        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir okulda görevli müşahit, epilepsi nöbeti geçirdi. Başını yere çarpan müşahit, ilk müdahalesini CHP Belediye Başkan Adayı doktor Niyazi Nefi Kara'nın yapmasının ardından, hastaneye götürüldü.

        Manavgat Atatürk İlkokulu'nda görevli kimliği öğrenilemeyen sandık müşahidi, oy kullanma işlemleri sürerken epilepsi nöbeti geçirdi. Düşüp başını yere vuran müşahide ilk müdahaleyi, o sırada sandıkları ziyaret amacıyla okulda bulunan CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı doktor Niyazi Nefi Kara yaptı. Müşahit, ihbar üzerine okula gelen sağlık görevlileri tarafından özel hastaneye götürüldü. Müşahidin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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