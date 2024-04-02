Antalyaspor - MKE Ankaragücü: 1-1

39'uncu dakikada Güray Vural'ın sol kanattan altı pas üzerine ortasına iyi yükselen Van de Streek'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.

7'nci dakikada sol kanattan Morutan'ın penaltı noktasına ortasında topu kontrol eden Ali Sowe, dönerek yaptığı sert vuruşu kaleci Helton Leite iki hamlede kontrol etti.

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