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        'İstilacı balıklar, Akdeniz'in yerli türü haline geldi'

        KIZILDENİZ'den Akdeniz'e gelerek körfeze yerleşen balık türleri, yerli türler haline gelmeye başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 09:49 Güncelleme: 03.04.2024 - 09:55
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        'İstilacı balıklar, Akdeniz'in yerli türü haline geldi'
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        KIZILDENİZ’den Akdeniz’e gelerek körfeze yerleşen balık türleri, yerli türler haline gelmeye başladı. Bu balıklardan balon balığı dışındaki aslan balığı, barbun, lokum ve diğer türler, ekonomik olarak da karşılık buldu. Balıkçılar bu türleri satıp gelir elde ediyor.

        Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan, Akdeniz’deki balık türlerinin popülasyon verilerini açıkladı. Karanlık bir tablo olmadığını ancak pek çok istilacı türün Akdeniz’e geldiğini belirten Erkan, “İstilacı tür de pek demek istemiyoruz. Bu canlılar sonuçta yaşamaya ve yer bulmaya çalışıyor. Bu balıklar, Akdeniz'in yerli türleri haline gelmeye başladı. Genelde karşımıza ekonomiye katkısı olmayan türleri yani balon balıkları çıkıyor" dedi.

        İstilacı türler arasında ekonomik olarak fayda sağlamayan türlerin yanı sıra vatandaş tarafından çokça tercih edilen ve ekonomik getirisi olan balık türlerinin de Akdeniz’e geldiğini ifade eden Erkan, “Çözülemez bir durum değil. Pek çok kimse lokum balığından bahsetmiyor. Ancak o da bir istilacı tür. Sofralarımızda yerini aldı. Balıkçılarımız para da kazanıyor. 5 tür üzerinde çalışıyoruz. 2 büyük kırmızı karides, barbun, sardalya ve bakalyaro türleri üzerinde çalışıyoruz. Sadece sardalya üzerinde biraz av baskısı var" diye konuştu.

        ‘BALIK POPÜLASYONUNUN KORUNMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR’

        Yerli barbun türünün hala popülasyon olarak mevcudunu koruduğunu ancak Kızıldeniz’den gelen ve ‘paşa barbunu’ olarak tanımlanan balık türünün de sofraya girdiğini anlatan Serkan Erkan, “Paşa barbununun yanı sıra çizgili gargur da var. Lezzetli bir balık türü. Aslan balığını da yıllarca konuştuk. İskorpite yakın bir tadı var çok beğenildi" dedi.

        Erkan, balık popülasyonunun korunması için çalışmaların devam ettiğini, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın önlemler alarak sürdürülebilir balıkçılığı desteklediğini söyledi. Akdeniz’in balık türleri arasında yalnızca sardalyanın biraz alarm vermeye başladığını kaydeden Erkan, şöyle konuştu:

        “Akdeniz’de şu an çok karamsar bir tablo yok. Yalnızca sardalyada biraz düzeyinde gitmesine yönelik tavsiyemiz var. Av yasaklarına uyulduğu sürece bir sıkıntı yok. İç sularda ise su giderek azalıyor. Su kıtlığına ilişkin bir çalışmamız da olacak. İç sularda ısınmadan ve su seviyelerinin azalmasından dolayı bazı balıkların nesli tükenmek üzere. Enstitüde sazan balıkları üretip, iç sulara bırakıyoruz. Geçen sene 100 milyon balık üretip iç sulara saldık. Mersin balığı ve yayın balığı üretiyoruz."

        ‘BİLİNÇSİZ AVCILIĞIN ETKİSİ ÇOK’

        Antalya’da balıkçılık yapan Ahmet Coşkun, çipura ve levreğin sürekli tezgaha geldiğini söyledi. Barbun balığının artık eskisi kadar tezgaha bol gelmediğini belirten Coşkun, “Deniz balıkları daha çok. İstavrit, sardalya, kupes, mercan daha çok geliyor. Genelde çipura ve levrek geliyor. Geçmiş yıllara nazaran bu yıllarda balık miktarında biraz azalma oldu. Bilinçsiz avcılığın etkisi çok. Balıkların yuvaları bozuluyor. Yumurtaları zarar görüyor. Kızıldeniz’den gelen mercan türü yerli mercana göre daha çok çıktığı için daha ucuz" diye konuştu.

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