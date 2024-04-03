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        Nesli tehlikedeki yeşil deniz kaplumbağası ölüsü kıyıya vurdu

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yeşil deniz kaplumbağası ölüsü kıyıya vurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 15:51 Güncelleme: 03.04.2024 - 15:55
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        Nesli tehlikedeki yeşil deniz kaplumbağası ölüsü kıyıya vurdu
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        ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yeşil deniz kaplumbağası ölüsü kıyıya vurdu. Manavgat sahillerinde nadir görülen bir tür olduğu belirtilen kaplumbağanın balıkçı ağına takılıp, boynundan aldığı yara nedeniyle öldüğü tespit edildi.

        Manavgat ilçesinde deniz ekosistemi için önem taşıyan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki deniz kaplumbağalarının en yoğun yuvalama alanlarından olan Sorgun-Side kıyılarında Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK) ekipleri koruma amaçlı çalışmalarını sürdürdü. Bu sırada, birkaç gün önce bir yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia Mydas) ölüsü kıyıya vurmuş halde bulundu. Manavgat sahillerinde nadir görülen yeşil deniz kaplumbağasının Boğaz mevkisinde balıkçıların attıkları uzatma ağları nedeniyle boynundan yara aldığı ve öldüğü tespit edildi.

        Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve DEKAFOK Danışmanı Prof. Dr. Cengiz Deval, "Yavru yeşil deniz kaplumbağaları yumurtadan çıktıktan sonra mümkün olduğunca hızlı şekilde açık denize göç eder. Pelajik yaşam evresinde, 20-30 santim uzunluğa ulaşana kadar 3-6 yıl boyunca yüzey suyunda kalırlar. Yavrular, ergin altı evrelerini geçirmek için Manavgat gibi verimli kıyı habitatlarına göç eder ve 5-8 yıl boyunca burada kalırlar" dedi.

        Yeşil deniz kaplumbağalarının çeşitli deniz çayırı ve yosun türleriyle beslendiğini söyleyen Prof. Dr. Deval, "Bu zorlu yaşam safhalarını başararak Side-Manavgat kıyılarındaki zengin deniz çayırlıklarına gelmiş olan genç yeşil deniz kaplumbağalarından biri daha maalesef ölü olarak karaya vurmuştur. Yapılan ilk analizler, ölüm nedeninin uzatma ağlarına takılması kaynaklı olduğunu göstermektedir" diye konuştu.

        Deniz çayırlarını yiyerek balık türlerine yeni yumurtlama alanları açmasıyla deniz ekolojisi ve biyolojisine oldukça yararlı olan yeşil deniz kaplumbağası, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli büyük tehlike altında olarak kabul ediliyor. Akdeniz havzasında yumurtlama dönemine girmiş olgun yeşil deniz kaplumbağası dişilerinin sayısının 500 ile bin arasında olduğu belirtildi.

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