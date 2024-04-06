Antalyaspor Başkanı Boztepe: Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin daha ağır ceza alması gerekirdi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da başkan Sinan Boztepe, Trabzonspor - Fenerbahçe maçından sonra yaşanan olaylar sonucunda yapılan PFDK sevkleri ve verilen cezaların yetersiz olduğunu ve iki tarafın daha da ağır cezalar alması gerektiğini dile getirdi.

Antalyaspor camiası iftar yemeğinde bir araya geldi. Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlenen iftara organizasyonu düzenleyen Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe, Aziz Çetin, Antalyaspor Vakfı Başkanı Gültekin Gencer, yöneticiler, geçmiş dönemde başkanlık ve yöneticilik yapmış isimler, altyapı sporcuları ile taraftar temsilcileri katıldı. Program sonrası Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ANKARAGÜCÜ MAÇININ İKİNCİ YARISINDAN MEMNUN DEĞİLİM" Ligde geçen hafta oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan Ankaragücü maçının beklentilerin dışında geçtiğini ifade eden Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, “Ankaragücü çok istekliydi, inanılmaz baskılı oynadı. Oynadığı oyunda da 3 puanı almak üzereydi ama biz de iyi bir savunma yaptık. Bizim zaten bazı handikaplarımız var. Golü bulduktan sonra ister istemez skoru koruma amaçlı sanırım ofansif duruma geçiyoruz. O da bizim avantajımız değil dezavantajımız oluyor. Kontralardan yediğimiz herhangi bir gol, puan kaybına sebep oluyor. Ankaragücü'nde de böyle bir yine talihsizlik yaşadık ama Ankaragücü gibi istekli ve alt sıralarda bulunup puana ihtiyacı olan bir kulüpten yine de bir puanla ayrılmış olduk. Tabii ki üç puan daha çok istiyorduk. Ben de ikinci yarıdaki oyundan memnun değildim. Kendimizi eleştirmeye başladık. Bunların da detaylarına bakıyoruz" dedi.

"RİZESPOR'DAN 3 PUANI ALACAĞIZ" Ligin 32'nci haftasında deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini kaydeden Boztepe, “Rize maçı için önümüzde 10 günümüz var. Bayramdan hemen sonra Rize'ye geçeceğiz. Allah nasip ederse inşallah Rize'den de puanlarımızı alıp döneceğiz. Puanlarımızı diyorum, üç puanı alacağız" diye konuştu. Süper Lig'de yaşanan olaylar sonrası kulüplerin TFF'nin istifasını istediği ve Antalyaspor'un bu konudaki tutumunun ne olduğu sorulan Başkan Sinan Boztepe, “Şimdi imza verecek miyiz? Bununla alakalı Kulüpler Birliği'nden bir karar çıktı. Kulüplerimizin de hemen hemen 20 kulübün 16'sı en son benim bildiğim 16'sı federasyonun zaten görevine devam etmemesi konusunda hemfikir. Bununla alakalı da yakın bir zamanda Kulüpler Birliği'nden bir karar çıkacak. Karar çıktığı zamanda tüm camiaya, tüm kamuoyuna hep beraber paylaşmış olacağız" diye cevap verdi.

"GÖSTERE GÖSTERE PUANI ALIP ORADAN ORAYA VEREBİLİYORLAR" "Süper Lig maçlarında yabancı hakemlerin görev almasıyla ilgili Kulüpler Birliği'nde bir karar alındı mı" sorusuna Boztepe, şu cevabı verdi: “Şimdi konuyla alakalı en başından beri olduğu gibi söylüyoruz. Türk futbolunun düzelmesi için artık daha temiz, daha düzenli bir lig olması için yabancı hakem gerekliliği varsa yabancı hakemler konusunda bu konuda da hemfikiriz. Birçok kulüp değil hemen hemen 18-19 kulüpte hemfikir yani. O günkü toplantıya katılan herkes bu konuyla alakalı Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç'un da değerli bir görüşmeleri oldu ve yabancı hakemlerin de Premier Lig ayarındaki kaliteli hakemler olacağı konusunda zaten bir tebliği var. Ligimizin düzelmesi için eğer ki yabancı hakemse bizim ihtiyacımız olan yabancı hakemlere ihtiyacımız var demektir. Bazı müsabakalarda göz göre göre artık gerçekten de nasıl bir lobiyse, nasıl güçlü bir lobiyse bu kadar cesur adamlar, bu kadar aleni göstere göstere puanı alıp oradan oraya verebiliyorlar. Yani bunun içinde ne gerekiyorsa yapılması gerekiyor."

"BANA GÖRE İKİ TARAF DA DAHA AĞIR CEZALAR ALABİLİRDİ" Trabzonspor - Fenerbahçe maçından sonra yaşanan olaylar sonucunda yapılan PFDK sevkleri ve verilen cezalarla ilgili gelen soruya Sinan Boztepe, “Ya yeterliliğinden ziyade şuna bakmak lazım. Durup durup da maç günü Adana Demirspor'la maçı var ve saat 15.00'te cezalar açıklanıyorsa burada bir şey var demektir, yanlışlık var demektir. Yani bütün herkes programını yaptı, planını yaptı. Ya hemen haftasında ve zamanında açıklamasını yaparsınız ya da o müsabakayı geçtikten sonra yaparsınız. Neden saat 15.00'te yapıyorsunuz? Yani maçtan 4 saat önce bir açıklama yapıyorsunuz. Çok doğru bir şey değil. Şimdi oradaki yaptırımların çokluğundan ziyade bu yaptırımların neden yaptırıldığı ve zamanına bakmak lazım. Bana göre iki taraf da daha ağır cezalar alabilirdi, alması da gerekirdi. Eğer ki bu bir sonuç getirecekse, örnek teşkil edecekse ama maalesef biz ne yaparsak yapalım Türk milleti olarak zaten bir şeyimiz vardır, cezalar bizi yıldırmaz. Biz öyle cezalarla yılacak bir millet değiliz" şeklinde cevap verdi.

"SÜPER KUPADA NE OLACAK BEN DE MERAK EDİYORUM" 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa Finali'ne Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıkması konusu sorulan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, “Fenerbahçe o şekilde açıklama yaptı. Galatasaray Kulübü de bizim için kim olduğu farketmez en iyi kadromuzla çıkacağız diyor. En son durum nereye geldi onu ben de merak ediyorum" dedi. "SERGEN YALÇIN İLE RİZESPOR MAÇINDAN SONRA GÖRÜŞECEĞİZ" Futbol Sorumlusu Nuri Şahin'in Alman ekiplerinden Borussia Dortmund'a gitmesinin ardından yerine teknik direktör olarak getirilen Sergen Yalçın ile gelecek sezon yeni bir anlaşma yapılıp yapılmayacağı sorusuna Boztepe, şu cevabı verdi: