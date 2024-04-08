Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya sahillerinde 'denizanası' tedirginliği

        ANTALYA'da kıyıya yakın sularda yoğun görülen denizanaları, denize girenlere zor anlar yaşattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 09:57 Güncelleme: 08.04.2024 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya sahillerinde 'denizanası' tedirginliği
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da kıyıya yakın sularda yoğun görülen denizanaları, denize girenlere zor anlar yaşattı. Kulaç atarken önündeki denizanasını fark edenlerden biri kısa süreli panik yaşadı. Tedirgin olanların bazıları da yüzerek denizanasının bulunduğu bölgeden uzaklaşıp, kıyıda güneşlendi.

        Antalya Körfezi'nde son haftalarda sürüler halinde görülen denizanaları, akıntıyla kıyılara kadar ulaştı. Konyaaltı Sahili'nde sıklıkla rastlanan denizanaları denize girenlere zor anlar yaşattı. Kıyıya yakın yerlerde kulaç atanlar, aniden gördükleri denizanaları nedeniyle kısa süreli tedirginlik yaşayıp, sonrasında denizden çıktı ya da farklı alanlarda yüzmeye devam etti. Sahile yakın yerdeki kayalıklardan suya atlayanlar ise denizanalarının bulunduğu bölgede yüzmemeyi tercih etti. Denize atladıktan sonra denizanasını fark edenler de panikle sudan çıkmaya çalıştı.

        Sahilde vakit geçirenler ise dalgaların kıyıya vurduğu alandaki denizanalarını izlemeyi tercih etti. Bazıları denize girmek yerine sahilde güneşlendi. Denizanaları amatör olta balıkçılarına da zorluk çıkardı. Balıkçıların oltasına ya da ağlara takılan denizanaları av malzemelerine zarar verdi. Lara bölgesindeki sahillerde işletmeciler sahildeki denizanasını toplatıp traktör kasasında taşıdı.

        HAZİRAN AYINA KADAR DEVAM EDECEK

        Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, kıyıya yakın sularda sürüler halinde görülen denizanalarının akıntıyla İsrail, Mısır, Lübnan ve Suriye üzerinden İskenderun Körfezi'ne, ardından Antalya Körfezi'nden batıya yolculuk yaptığını belirtti. Bilimsel adı Rhopilema Nomadica olan Kızıldeniz göçmeni denizanasının sürüler halinde yolculuğunun her yıl gerçekleşen bir durum olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Gökoğlu, haziran ayının ilk haftasına doğru denizanası geçişinin tamamlanacağını söyledi.

        10 METREKAREYE 1 DENİZANASI

        Antalya Körfezi'nde araştırma yaptıklarına değinen Prof. Dr. Gökoğlu, körfezde her 10 metrekareye bir denizanası gözlemlediklerini kaydetti. Şemsiye çapı 68 santimetre, ağırlığı 10 kilograma ulaşan denizanalarının varlığından bahseden Prof. Dr. Gökoğlu, inceledikleri denizanalarında parazitler tespit ettiklerini, denizanası yoğunluğunun çok fazla olduğunu söyledi.

        TRAL BALIĞINA YUVA OLDUĞU ANLAR KAMERADA

        Denizanasının şemsiyesinin içerisinde Kızıldeniz göçmeni tral balıklarının yavrularına rastladıklarını anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, araştırma amaçlı gerçekleştirdikleri dalışta o anları görüntülediklerini söyledi. Tral balıklarının denizanasının içerisini sığınak olarak kullandığını ifade eden Prof. Dr. Gökoğlu, bu tür balıkların denizanası ile yolculuk yapıp popülasyonunun farklı yerlere dağılmasına olanak sağladığından bahsetti.

        FAYDASINDAN ÇOK ZARARI VAR

        Denizanalarının ekosisteme faydası ve zararını anlatan Prof. Dr. Gökoğlu, "İçerisine yavruyken giren tral balıklarını koruyup, büyüyüp ekosisteme yayılmasında fayda var. Denizdeki atıkları besin olarak kullanıyor. Olumsuz etkileri ise balık larva ve yumurtalarına zarar veriyor. Balıkçılara büyük zararı var. Balıkçılar ağ atmıyor. Denizanası nedeniyle yırtılmalar oluyor" diye konuştu.

        Denize girenlere de uyarıda bulunan Prof. Dr. Gökoğlu, "İnsanlar denizanalarına yaklaşmasın. Vücuda temas ettiğinde yanma, kızarma, su toplama ve kaşıntı gibi etkiler yapıyor. Özellikle toksinine karşı alerjisi olanlara karşı daha büyük risk oluşturuyor" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kamyonu bırakıp kaçtı! 15 yaşında can aldı!
        Kamyonu bırakıp kaçtı! 15 yaşında can aldı!
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İllere göre bayram namazı saatleri!
        Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı! İllere göre bayram namazı saatleri!
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        "Denize yağ boşalttı" iddiası... Yorumları okurken öldü!
        "Denize yağ boşalttı" iddiası... Yorumları okurken öldü!
        İlk dakikadan gol attılar, sevindiler
        İlk dakikadan gol attılar, sevindiler
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        Boşanma davası açan eşe sokakta kurşun yağdırdı!
        Boşanma davası açan eşe sokakta kurşun yağdırdı!
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        Otogarda bayram öncesi yoğunluk
        Otogarda bayram öncesi yoğunluk
        Müthiş farkındalık... "Bana iş çıkarmayın!"
        Müthiş farkındalık... "Bana iş çıkarmayın!"
        Ahmet Selim Kul yazdı: Fenersiz bırakmak
        Ahmet Selim Kul yazdı: Fenersiz bırakmak
        Kahvenin hikayesi: Vücudumuza etkileri neler, bizi nasıl uyandırıyor?
        Kahvenin hikayesi: Vücudumuza etkileri neler, bizi nasıl uyandırıyor?
        Zaporijya'ya saldırı sonrası 'nükleer kaza' uyarısı
        Zaporijya'ya saldırı sonrası 'nükleer kaza' uyarısı
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer
        Süper Kupa tatil edildi!
        Süper Kupa tatil edildi!

        Benzer Haberler

        Alanyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
        Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması sona erdi
        Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması sona erdi
        TGF Golf Milli Takım Aday Kampı başladı
        TGF Golf Milli Takım Aday Kampı başladı
        TGF Golf Milli Takım aday kampı Antalya'da başladı
        TGF Golf Milli Takım aday kampı Antalya'da başladı
        Konyaaltı Sahili'nde 'bayram tatili' yoğunluğu
        Konyaaltı Sahili'nde 'bayram tatili' yoğunluğu
        Kazada ölen motosikletlinin ailesinden 'diğer sürücü de tutuklansın' eylemi
        Kazada ölen motosikletlinin ailesinden 'diğer sürücü de tutuklansın' eylemi