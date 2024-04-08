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        3 yıldır oğlunu arayan Alman annenin imdadına Türk polisi yetişti

        ALMANYA'da 3 yıl önce boşandığı İngiliz eşi Dale S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 15:11 Güncelleme: 08.04.2024 - 15:15
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        3 yıldır oğlunu arayan Alman annenin imdadına Türk polisi yetişti
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        ALMANYA'da 3 yıl önce boşandığı İngiliz eşi Dale S. tarafından kaçırılan Logan'ı ülke ülke arayan Anika Ball'ın imdadına Antalya'da Türk polisi yetişti. Hakkında tutuklama kararı bulunan İngiliz vatandaşı Dale S., oğluyla birlikte tatil için geldiği Antalya'da havalimanı polisi tarafından uçağa binmeden yakalandı ve Logan annesine teslim edildi.

        Olay, 2 Nisan'da Antalya Havalimanı'nda meydana geldi. 2017'de Galler'de evlenen dövme sanatçısı Alman Anika Ball (32) ile İngiliz Dale S.'nin (39), 2019 yılında Logan isimli erkek çocukları dünyaya geldi. Çift, çocuklarının doğumundan 6 ay sonra ayrılmaya karar verdi. 6 aylık Logan'ın velayeti anne Anika Ball'a verilirken, Dale S.'nin ise çocuğunu sadece hafta sonları görmesine izin verildi. 2021 yılının aralık ayında; o zamanlar 2 yaşında olan çocuğunu bakıcıdan alan Dale S., eski eşi Anika Ball'ın imzasını taklit ederek Logan'a pasaport ve seyahat izni çıkartıp, bir sonraki gün yurt dışına kaçırdı.

        DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRÜP TAYLAND'A KADAR GİTTİ

        Eski eşini arayan ve bir türlü ulaşamayan Anika Ball, soluğu karakolda alarak şikayetçi oldu. Dale S. hakkında arama kararı çıkarıldı. Anika Ball, işinden ayrılarak oğlunu ve eski eşini aramaya başladı. Ball, eski eşinin Tayland'da olduğunu tespit edip oraya gitti. Polislere durumu anlatan Ball, buradan da sonuç alamayınca yaşadığı ülke Almanya'ya geri dönmek zorunda kaldı.

        TÜRKİYE'DEN GELEN VİDEO İLE ÇOCUĞUNA KAVUŞTU

        Çocuğunu arama çalışmalarını sürdüren Anika Ball, sosyal medyadan da sürekli çağrılar yaptı. Mart ayının son günlerinde Türkiye'deki bir takipçisi, eski eşinin ve çocuğunun Alanya'da tatil yaptığı yönünde kendisine video gönderdi. İzlediği videoda eski eşini tespit eden Ball, soluğu Antalya'da aldı. Antalya Havalimanı'na iner inmez polislerin yanına giden Anika Ball, yardım istedi. Hemen harekete geçen polis, Dale S. ve Logan'ın Alanya'daki otelden çıkış yaptığını belirledi. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Dale S.'nin Tayland'a geri dönmek üzere Antalya Havalimanı'na gittiğini tespit etti. Kalkmak üzere olan Tayland uçağına giden polisler, Dale S.'yi gözaltına aldı. Logan Ball, anne Anika Ball'a teslim edildi. Şu an 5 yaşında olan ve 3 yılın ardından çocuğuna kavuşan Anika Ball, polislere teşekkür etti ve Almanya'ya döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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