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        Bisiklet tutkunları Kemer'de buluşacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 11:13 Güncelleme: 12.04.2024 - 11:15
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        Bisiklet tutkunları Kemer'de buluşacak
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        Amatöryol bisikletçileri mavi ve yeşilin parçası olacak

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        LEVENT YENİGÜN / KEMER-ANTALYA,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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