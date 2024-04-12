Bisiklet tutkunları Kemer'de buluşacak
Amatöryol bisikletçileri mavi ve yeşilin parçası olacak
Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu: Kemer bisiklet sporunun en önemli merkezlerinden biri haline gelecek
LEVENT YENİGÜN / KEMER-ANTALYA,
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