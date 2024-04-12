Antalya'da teleferik kabininin tabanı koptu; 1 ölü, 7 yaralı (4)
KİMLİKLERBELİRLENDİAntalya'da teleferik tabanının kopması sonucu yüksekten düşenlerin kimlikleri saptandı.
KİMLİKLERBELİRLENDİ
Antalya'da teleferik tabanının kopması sonucu yüksekten düşenlerin kimlikleri saptandı. Olayda yaşamını yitiren kişinin Memiş Gümüş (54) olduğu belirlenirken, yaralanan 7 kişinin isimleri ise şöyle;
“Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Akmaral Abdyldaeva.”
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