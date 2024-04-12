Antalya'da teleferik kabininin tabanı koptu; 1 ölü, 7 yaralı (5)

GÖÇEK:25 KABİNDE 184 KİŞİ KABİNLERDE MAHSUR KALDI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, teleferik kazasına ilişkin açıklama yaptı. Başkan Böcek, kaza nedeniyle şu anda 25 kabinde 184 kişinin mahsur kaldığını ve kurtarılmaları için çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Öncelikle geçmiş olsun. Antalya Valiliğimiz kriz masasını hızla oluşturdu. Bu talihsiz kazada öncelikle 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya da aradı. Bursa'dan gece görüşlü helikopterler de geliyor. Şu anda 25 kabinde 184 vatandaşımız var. İnşallah en kısa zamanda onları da sağlıklı bir şekilde kurtaracağız. Allah yardımcımız olsun. Uzman ekiplerimiz burada. İnşallah kısa zamanda onların hepsini kurtarmış olacağız."