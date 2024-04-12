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        Antalya'da teleferik kabininin tabanı koptu; 1 ölü, 7 yaralı (5)

        GÖÇEK:25 KABİNDE 184 KİŞİ KABİNLERDE MAHSUR KALDIAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, teleferik kazasına ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 21:12 Güncelleme: 12.04.2024 - 21:12
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        Antalya'da teleferik kabininin tabanı koptu; 1 ölü, 7 yaralı (5)
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        GÖÇEK:25 KABİNDE 184 KİŞİ KABİNLERDE MAHSUR KALDI

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, teleferik kazasına ilişkin açıklama yaptı. Başkan Böcek, kaza nedeniyle şu anda 25 kabinde 184 kişinin mahsur kaldığını ve kurtarılmaları için çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

        "Öncelikle geçmiş olsun. Antalya Valiliğimiz kriz masasını hızla oluşturdu. Bu talihsiz kazada öncelikle 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya da aradı. Bursa'dan gece görüşlü helikopterler de geliyor. Şu anda 25 kabinde 184 vatandaşımız var. İnşallah en kısa zamanda onları da sağlıklı bir şekilde kurtaracağız. Allah yardımcımız olsun. Uzman ekiplerimiz burada. İnşallah kısa zamanda onların hepsini kurtarmış olacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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