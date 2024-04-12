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        Antalya'da teleferik kabininin tabanı koptu; 1 ölü, 7 yaralı (6)

        BAKANTUNÇ: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDIAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 22:45 Güncelleme: 12.04.2024 - 22:45
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        Antalya'da teleferik kabininin tabanı koptu; 1 ölü, 7 yaralı (6)
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        BAKANTUNÇ: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Olayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını bildiren Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        "Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu meydana gelen olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Teleferik kabinlerinde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılması için çalışmalar büyük bir dikkat ve hassasiyetle devam etmektedir. Önceliğimiz vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılmasıdır. Hepimizi üzen olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için makine mühendisi, elektrik mühendisi ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarından oluşan 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiş olup, hali hazırda olay yerinde incelemelerine devam etmektedirler. Adli soruşturma, 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda tüm yönleriyle sürdürülmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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