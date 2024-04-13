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        Antalya'da teleferik kabininin tabanı koptu; 1 ölü, 7 yaralı (9)

        GECEGÖRÜŞLÜ HELİKOPTER VE UZMAN EKİPLER SEVK EDİLDİAntalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait teleferik hattındaki meydana gelen kazada alt bölümü kopan kabinde bulunan 8 kişi metrelerce yükseklikten düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 02:36 Güncelleme: 13.04.2024 - 02:40
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        Antalya'da teleferik kabininin tabanı koptu; 1 ölü, 7 yaralı (9)
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        GECEGÖRÜŞLÜ HELİKOPTER VE UZMAN EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait teleferik hattındaki meydana gelen kazada alt bölümü kopan kabinde bulunan 8 kişi metrelerce yükseklikten düştü. Olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasının ardından yaralı vatandaşlar Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopterle kurtarılırken, hayatını kaybeden kişi ise yamaçtan indirildikten sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazanın ardından durdurulan teleferik hattı üzerindeki kabinlerde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bu amaçla yurdun birçok bölgesinde bu konuda uzman ekipler kente yönlendirilirken kurtarma çalışmalarına gece görüşlü helikopter de katıldı.

        KURTULANLAR O ANLARI ANLATTI

        Hat üzerinde kabinlerde saatlerce bekleyen vatandaşlar, gece görüşlü helikopterin de kullanıldığı çalışmalarla bulundukları yerden alınarak, 500 metre uzaklıktaki kriz masasının kurulduğu Sahil Güvenlik Komutanlığına getiriliyor. Vatandaşlar helikopterden indikten sonra alanda hazır bekletilen ambulanslara alınarak ilk müdahaleleri yapılıyor.

        'BİR ANDA GERÇEKLEŞTİ'

        Kabinden kurtarılan İbrahim Yusuf Yüksel, "İyiyim, kabinde 7 kişiydik. Bir anda gerçekleşti" dedi. Ekipler tarafından alana getirilen ve ismini söylemek istemeyen bir vatandaş ise "Çok stres olduk ama kurtarıldık" ifadelerini kullandı. 10 yaşlarındaki bir kız çocuğu ise "Hiç korkmadım, dağları izledim" diye konuştu.

        Ekiplerin mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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