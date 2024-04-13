Teleferik kazasında kabinlerde mahsur kalanlardan 128'i kurtarıldı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne ait teleferik hattında dün gece hattı tutan demirlerden birinin çıkarak çarptığı kabinin tabanının kopmasıyla içerisindeki 8 kişi yere düştü. Metrelerce yüksekten düşen 8 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 7'si yaralandı. Hattın durması üzerine 24 kabindeki 171 kişi mahsur kaldı. Teleferik kazasında 16 kabindeki 128 kişinin kurtarıldığı, 43 kişi için de çalışmaların devam ettiği duyuruldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait, 2017 yılında hizmete giren Sarısu teleferik hattını tutan demir direklerden biri, dün saat 18.00 sıralarında yerinden koparak, kabinlerden birine çarptı. İçerisinde 8 kişinin bulunduğu kabinin tabanı çarpmanın etkisiyle kırıldı. Kabinde bulunan 8 kişi metrelerce yükseklikten yere düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Memiş Gümüş'ün (54) yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Akmaral Abdyldaeva, helikopterlerle bulundukları yerden alınarak, hastanelere götürüldü. Memiş Gümüş'ün cansız bedeni ise yamaçtan indirildikten sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından durdurulan teleferik hattı üzerindeki kabinlerde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Bu amaçla yurdun birçok bölgesinde bu konuda uzman ekipler kente yönlendirilirken kurtarma çalışmalarına gece görüşlü helikopter de katıldı. 24 kabinde mahsur kalan 184 kişiyi kurtarmak için AFAD, AKUT, UMKE, itfaiye ve çok sayıda arama kurtarma ekibi gece boyu çalışma yaptı. Kurtarma çalışmaları bazı noktalarda ekipler tarafından halatla yapıldı. AKUT, AFAD ve UMKE ekipleri kabinlerin üzerine çıkarak burada içeridekileri halatlarla indirip güvenli bölgeye aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya teleferik kazasında mahsur kalan 15 kabindeki 112 kişinin kurtarıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya'da mahsur kalan 15 kabindeki 112 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. Kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir" dedi. Bir süre sonra bölgede açıklama yapan AFAD Başkanı Okay Memiş, 16 kabindeki 128 kişinin tahliye edildiğini, 8 kabindeki 43 kişi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi

MSB: 1 ADET AS-532 COUGER TİPİ HELİKOPTER GÖREVLENDİRİLDİ Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da kurtarma çalışmalarına destek için askeri helikopter görevlendirildiği belirtildi. Açıklamada, "Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına destek için Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızdan 1 adet AS-532 Couger tipi helikopter görevlendirildi" denildi. 'PERİYODİK KONTROLLER İÇİN BAŞVURULMADI' Teleferik kazasına ilişkin açıklama yapan Makina Mühendisleri Odası Antalya Şube Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, 8 Kasım 2017 tarihinde Makine Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası tarafından teleferik sisteminin incelenerek ruhsatlandırıldığını, ruhsatlandırma sonrası yapılması gereken yıllık periyodik kontrollerin gerçekleşmesi için odalarına bu yönde bir talep gelmediğini kaydetti. Prof. Dr. İbrahim Atmaca, "Ruhsat belgesinde de yer alan 'mevcut durumunun korunması koşulu ile çalıştırılmasının uygun olduğu' ifadesine dikkat çekmek isteriz. Ruhsat aşamasında var olan uygunluğun sürekliliği ancak bakım ve periyodik kontrollerin eksiksiz yapılması ile mümkün olacaktır. Bu kapsamda teleferik gibi tesislerin bakımların TS EN 1709 standardına göre yapılması gerekmektedir. Bu standartta tüm aksamlar ile ilgili kontroller belirtilmiş durumdadır. Aylık bakımlar dışında bu tesislerin belli aralıklar ile imalatçı firma veya ithalatçısının belirlediği dönemlerde ağır bakımları da aksatılmadan yapılmalıdır. Hatta tesisin her gün çalışma öncesi ön kontrolleri de tesis operatörleri tarafından yapılması gerekmektedir" dedi.

'GECE HAVA SOĞUKTU' Helikopterle bulundukları kabinden kurtarılan ve Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen Nasima Sayed Aslan ile 1,5 yaşındaki kızı Beyazanur Sayed Aslan, sağlık ekiplerine teslim edildi. Anne Nasima Sayed Aslan, "Kabinde 7 kişiydik. Gece hava çok soğuktu ama kurtarıldık. Durumumuz iyi" dedi. 'BİR ANDA GERÇEKLEŞTİ' Kabinden kurtarılan İbrahim Yusuf Yüksel, "İyiyim, kabinde 7 kişiydik. Bir anda gerçekleşti" dedi. Ekipler tarafından alana getirilen ve ismini söylemek istemeyen bir vatandaş ise "Çok stres olduk ama kurtarıldık" ifadelerini kullandı. 10 yaşlarındaki bir kız çocuğu ise "Hiç korkmadım, dağları izledim" diye konuştu.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını kaydetti. Bakan Tunç, olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için makine mühendisi, elektrik mühendisi ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarından oluşan 5 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini kaydetti. Kaza sonrası olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise "7 yaralımız vardı. Tahliye sırasında 3 vatandaşımız daha yaralanınca yaralı sayısı 10'a çıktı" dedi.