TGF Golf Milli Takım Aday Kampı sona erdi

TÜRKİYE Golf Federasyonu'nun (TGF) Antalya'da yaklaşık 1 hafta süren Golf Milli Takım Aday Kampı, tamamlandı.

Antalya Belek'teki Antalya Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen kampa; kadınlarda 12, erkeklerde 15 olmak üzere 27 sporcu katıldı. TGF Golf Milli Takımı Baş Antrenörü Keith Coveney ile TGF Golf Milli Takımı Baş Antrenör Yardımcısı Çağatay Ural önderliğinde gerçekleşen kampta, sporcular putting green, short game oyunları, saha oyun stratejileri, teknik antrenmanlar, koşu ve fitness gibi programları çalıştı. Kampa katılan sporcular, 2024 sezonu içerisindeki başarıları göz önünde bulundurularak yurt dışında ülkeyi temsil edecek. Kampta sporcular 2024 yılı içerisinde EGA ve R&A'in erkekler, kadınlar ve gençler kategorilerinde organize ettiği bireysel ve takım şampiyonalarına hazırlık yaptı.