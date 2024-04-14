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        Teleferik kazası ön raporu; bakım, onarım, denetimde kusurlar var (5)

        'BAŞKANIMIZIYEDİRMEYİZ'CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya Adliyesi önünde açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 22:59 Güncelleme: 14.04.2024 - 23:00
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        Teleferik kazası ön raporu; bakım, onarım, denetimde kusurlar var (5)
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        'BAŞKANIMIZIYEDİRMEYİZ'

        CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya Adliyesi önünde açıklama yaptı. Nail Kamacı, "Değerli arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 12 Nisan saat 17.25'te teleferikte elim bir olay yaşandı. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. 6 vatandaşımız yaralandı. Öncelikle ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu olay 3 gün önce olmuştu. Olduktan sonra 23 saat içerisinde kurtarma çalışmaları yapıldı ve tamamlandı. O günden bu yana soruşturma yürütülüyor. Bugün arkadaşlarımız adliyeye çağrıldı. İçinde belediye başkanı olan Mesut Kocagöz arkadaşımızın da olduğu 6 kişi tutuklanmaları istemiyle hakimliğe gönderildi. Ve onların içerisinde 5 kişi tutuklandı. Bunlardan bir tanesi şu anda Kepez Belediye Başkanı olan Mesut Kocagöz'dür. Mesut yalnız değildir. Tek bir neden var, tutuklama için. Neden, ağır şey bakım hizmetleri iki ayda bitmedi de 20 günde 30 günde bitti diye. Sadece o. Bu başka hiçbir şey yok. İktidarın demokrasi anlayışı işte tam budur. O yüzden hükümet istifa. Geçen günlerde, geçen aylarda Erzincan İliş'teki altın madeninde 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup orada 6 kişi tutuklanmış, esas sorumlu Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye adaylığına. Başında adalet ve kalkınma olan partinin adalet anlayışı budur. Yazıklar olsun. Hak, hukuk, adalet. Adalet. Öyle kolay kolay pabuç bırakmayacağız. Ankara'dan Ali Mahir Başarır ve diğer arkadaşlarımız, genel başkan yardımcıları gelecek. Bu olay bitmeyecek. Değerli arkadaşlar. Amacımız hiç kimseye zarar vermek değildir. Biz haklı talebimizi kamuoyu önünde haykırmak için burada toplandık. Biz başkanımızı yedirmeyiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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