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        Teleferik kazası ön raporu; bakım, onarım, denetimde kusurlar var (7)

        BAŞKANINTUTUKLANMASI PROTESTO EDİLDİAntalya'daki teleferik kazasının ardından sorumlu tutulan dönemin işletme genel müdürü yerel seçim sonrası Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz'ün tutuklanması kararı protesto edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 01:13 Güncelleme: 15.04.2024 - 01:13
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        Teleferik kazası ön raporu; bakım, onarım, denetimde kusurlar var (7)
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        BAŞKANINTUTUKLANMASI PROTESTO EDİLDİ

        Antalya’daki teleferik kazasının ardından sorumlu tutulan dönemin işletme genel müdürü yerel seçim sonrası Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz’ün tutuklanması kararı protesto edildi. CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, “Bakım hizmetlerinin 2 ay olması gerekirken 35 gün oldu diye tutuklanmıştır. Belediye başkanının tutuklanması adaletin ve Kepez’de oy veren vatandaşın oylarının tutuklanmasıdır” dedi.

        BAKIM HİZMETLERİNİN SÜRESİ NEDENİYLE TUTUKLANDI

        Kamacı, olayla ilgili soruşturmanın aceleyle başlatıldığını ve bakım süresi nedeniyle Kocagöz’ün tutuklandığını söyledi. Tutuklanma kararını da eleştiren Kamacı şöyle konuştu:

        “Hemen acele soruşturma başlatıldı ve 23 Kasım’da istifa eden yönetim kurulu başkanı soruşturmaya tabi tutuldu. Bakım hizmetlerinin 2 ay olması gerekirken 35 gün oldu diye tutuklanmıştır. 2 ay önce Erzincan İliç’te toprak kayması oldu. 9 kişi yaşamını yitirdi. Orada uzun soruşturmalar sonunda 6 kişi tutuklandı. Orada imzası olan Murat Kurum belediye başkanıdır. Türkiye’de adalet bu hale geldi. Kendinden olunca belediye başkanı, olmayınca cezaevi. Çorlu tren davası henüz tamamlanmadı. İnsanlar mahkemelerde sürünüyor. Bizim soruşturma 2 günde bitiyor ve belediye başkanı tutuklandı. Belediye başkanının tutuklanması adaletin ve Kepez’de oy veren vatandaşın oylarının tutuklanmasıdır.”

        ADLİYE ÖNÜNDE MİTİNG AÇIKLAMASI

        Kamacı daha sonra toplanan kalabalığı 15 Nisan Pazartesi günü 13.00’te Antalya Adliyesi önünde yapacakları büyük mitinge davet etti. Ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gelişmeleri yakından takip etmesi için CHP Grup Başkanı Ali Mahir Başarır başkanlığındaki heyeti Antalya’ya gönderdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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