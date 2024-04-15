Alanyaspor – Galatasaray: 0-4

72’nci dakikada Galatasaray 3 farklı öne geçti. Barış Alper Yılmaz’ın Köhn ile paslaştıktan sonra ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye vuruşu gol oldu: 3-0.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.