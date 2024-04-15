Alanyaspor – Galatasaray: 0-4
STAT:Alanya ObaHAKEMLER: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Hakan YemişkenALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard (Dk.
STAT:Alanya Oba
HAKEMLER: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Hakan Yemişken
ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard (Dk. 62 Hawang), Leroy Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 69 Janvier), Yusuf Özdemir (Dk. 77 Sisto), Ahmed Hassan (Dk. 62 Novais)
GALATASARAY: Muslera, Aurier (Dk. 46 Kaan Ayhan), Nelsson (Dk. 77 Sanchez), Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira (Dk. 85 Ndombele), Kerem Demirbay (Dk. 77 Zaha), Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Ziyech), Icardi
GOLLER: Dk. 56 ve Dk. 72 Barış Alper Yılmaz, Dk. 61 Ziyech, Dk. 83 Icardi (Galatasaray)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 19 Fatih Tekke (Teknik direktör), Dk. 64 Leroy Fer (Alanyaspor)
Süper Lig’in 32’nci haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Galatasaray’a 4-0 mağlup oldu.
18’inci dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun pasında savunma arkasına sarkan Icardi’nin vuruşuna izin vermeyen Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran, topu tek yumrukla uzaklaştırdı.
19’uncu dakikada Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Icardi’nin ofsaytta olduğunu belirterek yan hakeme itirazda bulundu. Maçın hakemi Cihan Aydın, Tekke’ye direkt kırmızı kart gösterdi.
35’inci dakikada Oğuz Aydın’ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada topu uzaklaştırmak için yükselen Nelsson’a çarpan top kale direğinin yanından az farkla kornere çıktı.
40’ıncı dakikada Kerem Demirbay’ın pasıyla ceza sahası dışında buluşan Mertens’in ayak dışıyla vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında topu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
56’ncı dakikada Galatasaray öne geçti. Merkezden Kerem Demirbay’ın pasıyla ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Barış Alper Yılmaz’ın vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-0.
61’inci dakikada Galatasaray farkı 2 yaptı. Mertens’in merkezden sağ tarafa gönderdiği pasta topla buluşan Ziyech’in ceza sahası dışında vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
72’nci dakikada Galatasaray 3 farklı öne geçti. Barış Alper Yılmaz’ın Köhn ile paslaştıktan sonra ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye vuruşu gol oldu: 3-0.
83’üncü dakikada Galatasaray gol sayısını 4’e yükseltti. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasının içerisinden gönderdiği ortada Alanyaspor’un savunma arkasına sarkan Icardi meşin yuvarlağını ağlara gönderdi: 4-0.
Mücadele 4-0 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.
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