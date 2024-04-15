Alanyaspor – Galatasaray maçının ardından

Süper Lig’in 32’nci haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Galatasaray’a 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Orhan Çıkırıkçı ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin kırmızı kart görmesi sebebiyle basın toplantısına katılan Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Orhan Çıkırıkçı, Tekke’nin bu kadar kolay atılmasının biraz tuhaf olduğunu belirtti. Çıkırıkçı, “Öncelikle kendi takımımızı tebrik ederim iyi mücadele ettik. Skor ne olursa olsun oyuncularımıza gurur duyuyoruz. Diğer taraftan fatih hocamızın taç veya ofsaytın devamında çok kolay atılması bilemiyorum yani bütün hocalar kendi alanlarına terk ediyorlar biz de terk ediyoruz yani bu kadar basit bu kadar kolay atılması bana biraz tuhaf geldi. Gelip uyarabilirdi konuşabilirdi ama önümüzdeki haftalara bakacağız" dedi.

OKAN BURUK: SON 6 MAÇI DA KAZARAK ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Alanyaspor’a karşı zorlu bir deplasmanda oynadıklarını belirtti. Buruk, “Zorlu bir deplasmanda tabii ki çok formda bir takıma karşı oynadık. Son 4 maçını kazanmış, özellikle iç sahada da uzun zamandır kaybetmeyen bir takımdı. Maçın başlangıcında rakibimizin bize göre biraz daha konsantre olduğunu söyleyebilirim. Bizim ilk yarıdaki oyunumuz da tabii ki daha hızlı, daha akıcı ve rakip kaleyi daha zorlayan bir oyun oynamamız gerekirdi. Galatasaray takımı her maçı kazanmak için oynar ve bu kazanmak için oynamayı da sahada daha net bir şekilde ilk yarıda göstermemiz gerekirdi. Burada bizim açımızdan çok iyi bir ilk yarı geçmedi ama ikinci yarı özellikle golle birlikte performansımız arttı. Özellikle demin de söylediğim gibi gol bazen çok fazla şeyi değiştiriyor. Golün verdiği güven arkadan da ikinci gol, devamında hem rakibin 10 kişi kalması hem oyun içerisinde daha iyi yerleşmemiz ile 4 gol. Önemli bir galibiyet kazandık. Burada oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Oyuna başlayan, devam eden, giren, girmeyen hepsi bizim için önemli, hepsi değerli. Çok geniş, çok iyi kadroya sahibiz. Bu kadro içerisinde tabii ki oynamalar, oynamayanlar, girmeler, çıkmalar oluyor. Oyuncuların da üzüntüleri olabiliyor. Oynadıkları zaman tabii ki her oynayan oyuncu daha mutlu. Oynamayan oyuncu için psikolojik anlamda daha zor oluyor. Ama dediğim gibi artık tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun içinde 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan biriydi. Ben oyuncularıma teşekkür ederim. Alanyasporlu oyuncuları da tebrik etmek istiyorum. İyi bir takım iyi bir hocaya sahipler. Bugün şanssız bir şekilde Fatih Tekke dışarı gönderilmek zorunda kaldı hakem tarafından. Alanı terk ettiği için herhalde. Ama çok önemli, çok değerli, çok kaliteli, karakter olarak da hepimizin çok sevdiği, hocalığını beğendiğimiz biri Fatih Tekke. Ona da geçmiş olsun demek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“FENERBAHÇE OYUNCULARI OYNAYINCA OYNAMAYA DEVAM ETTİK” Fenerbahçe ile oynan Süper Kupa maçında Galatasaray'ın topu neden taca atmadığıyla ilgili açıklamalarının olup olmadığı sorulması üzerine cevap veren Buruk, “Aslında ben net bir açıklamam olmadı. Net açıklamaları maç sonrası veya kendi kanalımız üzerinden yapıyorum. Bunun dışında benim ağzımdan bir şey yazıldığı zaman bunlara itibar etmemek lazım, bir yandan da tabii ki şöyle bir doğruluk payı var. Bizim maç öncesi düşüncemiz rakibimizin ne yaptığını, nasıl sahada başlayacağını bilmediğimiz için özellikle oyuncularımıza söylediğimiz şey orada eğer rakip duruyorsa, hareket etmiyorsa tabii ki topun dışarı atılması veya rakibe atılıp rakip tarafından dışarı atılması gibi bir şeydi. Onun yanında oyun başladıktan sonra rakip de oyuna başlayınca normal bir maç oynanmaya başladık ve devamında bir gol geldi. O yüzden yani bunun tam açıklaması bizim açımızdan bu. Ben herhangi bir açıklama yapmadım” diye konuştu.

“TÜRK HAKEMLERİNE O GÜVENİ O DESTEĞİ VERMEMİZ GEREK” VAR’a yabancı hakem atamasının yapılması ve Fenerbahçe ile oynanacak maçı yabancı hakemin yönetmesiyle ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine de konuşan Buruk, “Yani bizim için hiçbir problem yok. Yani yarın öbür gün sahada olur. Bizim için yine bir problem yok. Bu federasyonun alacağı karar. Federasyon ne karar alırsa biz buna uymak zorundayız. Erden Timur’un bir esprisi var. Robot hakem de olsa ona da tamam diyeceğiz ama yani bir yandan yabancı hakemlerle ilgili ben de daha önce söyledim belki geçmişte ilk yabancı hakem gelsin diyen, benimdir yani ama bir yandan da hep biz Türk hakemlerine de güvenmeliyiz. Bugün çok genç bir hakem vardı ve iyi bir maç yönetti. Yine alttan gelen genç hakemlerimiz iyi maçlar yönetiyor bence. Benim görüşüm tabi kişisel olarak özellikle VAR odasında bu anlamda daha güçlü hakemlerin olması sahadaki hakemlerin işini daha çok kolaylaştıracak. Ama bizim için bir şey fark etmiyor. Önemli olan sahada hakemler olsun ama Türk hakemlerine de bence hak ettiği değeri verelim. Yani onların da uzun yıllar Türk futbolu için daha iyiye nasıl götürebiliriz bununla ilgili de destek vermek gerekiyor. Dediğim gibi. Yani bilmiyorum seyrettiniz mi? Liverpool - Atalanta maçını Halil Umut Meler ve ekibi bence muhteşem bir maç yönetti. Avrupa'da bence muhteşem bir maç yönetti. Yani orada bu kadar iyi yönetebiliyor ki bunu Cüneyt Çakır için de hep söylerdik daha önce. Demek ki burada bizim işimizde de bir problem var. Yani Türk hakemlerine de o güveni, o desteği, oradaki rahatlığı verdikten sonra onlar için de burada maç yönetme çok kolay olacak. Ama özellikle VAR odasıyla ilgili şu andaki yapılmış bir karar. Belki bütün maçlarla ilgili bu kararlar verilecek. Yani önümüzdeki sene bu anlamda yabancı hakemle olacak veya yabancı hakemle ilgili ne karar verilecek bilmiyorum ama dediğim gibi biz hepsine kabulüz. Yani her türlü sahadayız. Her türlü maçı oynamak istiyoruz ne olursa olsun. O yüzden Galatasaray olarak yani Türk futbolu için bu zamana kadar en iyisini hep yapmaya çalıştık. O yüzden bundan sonra da yine sahada olacağız, sahada kalacağız. Ne oluyorsa her türlü karara saygılıyız. Destek olacağız. Türk futbolunda sadece Türk hakemleri kötüymüş gibi gösteriliyor. O yüzden biraz da objektif bakmak lazım. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu. Burada da yöneticiler de bunu sorgulaması gerekiyor. O yüzden bu anlamda söyleyeceklerim bunlar” açıklamasında bulundu.

“UZUN ARADAN SONRA TEKRAR MAÇ OYNAMAK ZOR OLUYOR” Bu tarz maçların stresli olduğunu belirten Buruk şunları söyledi; “Oyunla ilgili de ilk yarı ikinci arasında tabii ki fark oldu. Dediğim gibi ikinci yarı hem oyuncu değişiklikleri yani giren oyuncuların skora direkt olarak başladıktan sonra katkı yapmaları golle de çok fark ettiriyor açıkçası. Yani gol atmak çok fark ettiriyor. 1-0 öne geçmek bence ilk yarıdaki o üzerimizdeki uyuşukluğu atmak için. Bu maçlar stresli maçlar. Yani bunu da söylemek gerekiyor. Hep kazanmak zorunda olduğumuz maçlar. Geçen haftada kendi sahamızda oynadığımız maçta da bu baskıyı yaşamıştık. Çok da uzun bir ara vardı yani. Uzun aradan sonra tekrar maç oynamak biraz da zor oluyor. O yüzden bugün önemliydi. Bundan sonra bir sonraki maç için hazırlıklarımıza yarın başlayacağız. Alanyaspor gerçekten iyi futbol oynayan, futbol oynamaya çalışan, oyunun içerisinde olmaya çalışan bir takım. Bu hem Türk futbolu için önemli, değerli. Buradan da çok fazla oyuncu yetiştiriyorlar. Türk futboluna önemli oyuncular kazanıyorlar. Alanyaspor bu anlamda değerli. Onun yanında tabii ki biz de rakibimiz ile ilgili bir plan yapıyoruz, hazırlık yapıyoruz. Ona göre de aslında bugün rakibimizin iki kanat oyuncusunun çok hızlı olması, hücuma direk koşularla gitmesi yani kadro dizilişi. Biz de özellikle biraz onu düşündük defansif gücü kullanmak istedik. İkinci yarıda oyun kurma ve hücumda daha çok pas ve orta gücünü kullanmak istedik. Kerem Aktürkoğlu solda aslında kötü oynamadı, değiştirdik ama bu taktiksel bir değişiklikti yani orada Hakim Ziyech sağ ayakla oyun içerisine alıp Barış Alper Yılmaz’ı da biraz daha hem koşuculuğunu, hem bire birini, hem kafa toplarını kullanmak istedik. Bu da ikinci yarı işimizi çözdü. Yani planlarımız istediğimiz gibi gitti. Çok da önemli, değerli bir galibiyet aldık.”