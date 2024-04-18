Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kene uyarısı; göçmen kuşlarla Afrika'dan geliyor

        UZMAN veteriner hekim ve kuş gözlemcisi Gökçe Coşkun, Afrika'dan göç eden doğu cılıbıtı kuşunda kene tespit edildiğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 09:35 Güncelleme: 18.04.2024 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kene uyarısı; göçmen kuşlarla Afrika'dan geliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        UZMAN veteriner hekim ve kuş gözlemcisi Gökçe Coşkun, Afrika'dan göç eden doğu cılıbıtı kuşunda kene tespit edildiğini söyledi. Coşkun, "Doğu cılıbıtı, Güney Afrika'dan Hazar Denizi'ne, hatta Finlandiya'ya kadar görülebiliyor. Göç ederken üzerindeki bu kene de onunla göç ediyor" dedi.

        Havanın ısınmaya başlamasıyla birlikte kene vakaları da görülmeye başlandı. Erzurum'da kısa süre önce bir kişi, bu nedenle hayatını kaybetti. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) sebepli ölüm sonrasında özellikle kırsal alanlarda kene korkusu arttı. Uzman veteriner hekim ve Antalya Kuş Gözlem Topluluğu'ndan kuş gözlemcisi Gökçe Coşkun, yoğun şekilde kene görülmeye başlandığına dikkati çekerek, uyarılarda bulundu. Doğada dolaşırken, özellikle doğa fotoğrafçılarının uzun pantolon giyip, çoraplarını üzerine çekmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Gökçe Coşkun, şu uyarılarda bulundu:

        “Islak çayırlık alanlarda dolaşırken dikkat edin. Küçükbaş hayvanların dolaştığı alanlarda daha fazla kene görülebilir. Doğa gezisi sonrasında eve gelir gelmez vücudunuzu kontrol edin. Kasık bölgesi, saç dipleri özellikle önemli. Kene tutunduysa çıkartırken dikkatli olun. Kafa bölgesini tutup çıkartmanız önemli. Kene tutunması sonrası mide bulantısı, baş dönmesi ve ateş yükselmesi belirtileri olursa hemen sağlık kuruluşuna başvurun. Köpek ve kedileriniz varsa mutlaka dış parazit tedavilerini ve koruyucu tasma önlemlerini yaptırın. Kedi ve köpeklerde dış parazit ilaçları kenenin gelmesini değil, üzerinde kan emmeye başladığı an ölmesini sağlar."

        AFRİKA'DAN GÖÇ EDEN KUŞTA GÖRÜLDÜ

        Diğer yandan, kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu tarafından Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti'nde önceki gün görüntülenen nadir türlerden doğu cılıbıtında kene tespit edildi. Güney Afrika göçmeni kuş fotoğrafını inceleyen uzman veteriner hekim Coşkun, iki tarafta da gaga ile gözü arasındaki iki ayrı keneye dikkati çekerek, “Doğu cılıbıtı, Güney Afrika'dan Hazar Denizi'ne ve hatta Finlandiya'ya kadar görülebiliyor. Göç ederken üzerindeki bu kene de onunla göç ediyor. Harita doğu cılıbıtının görülen yerleri. Göç kuzeye doğru ve bu kene güneyden gelmiş olmalı. Afrika veya Arap yarımadası olası noktalar. Yaz aylarının gelmesiyle beraber kene popülasyonu oldukça artmasının önemli bir nedeni de kuş göç yoğunluğu. Farklı kıtalardan çok sayıda kuşun keneyle beraber ülkemize girdiğini görebiliyoruz. En son ülkemizde nadir olarak görülebilen doğu cılıbıtının üzerinde bile iki keneyle karşılaştık. Bu da farklı kıtalardaki çeşitli hastalıkların kene aracılığıyla ülkemize girmesine neden olabilir. Keneler birçok ölümcül hastalığın taşıyıcısı olabiliyor. KKKA, Lyme hastalığı, Q ateşi, kene kaynaklı ensefalit, Akdeniz benekli ateşi, monositik erlihyoz, granülositik erlihyoz, babezyoz gibi hastalık türlerine sebebiyet verebiliyor. Eğer bu kene köpeğiniz veya sizi ısırdığında bu tür bir tehlikeyle karşılaşabilirsiniz. Onun için siz ve köpeğinizi özellikle kontrol etmelisiniz" ifadelerini kullandı.

        Gökçe Coşkun ayrıca piknik, doğa yürüyüşü gibi etkinlikler sonrasında insanlar için mutlaka saç ve kasık bölgeleri, evcil hayvanlar için de pati, kulak araları, kulak içi ve dışı ile burun bölgelerinin en sık kene yapışan bölgeler olduğu ve iyi kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Kene yapışmış ve nasıl çıkarılacağı bilinmiyorsa dokunulmamasını da söyleyen Coşkun, “Bunu yapmayın. Köpeğinizi veteriner hekime götürün, kendinize yapışmış ise de bir sağlık kuruluşuna müracaat etmeniz önemli. Çünkü kafa bölgesinin doğru şekilde çıkarılması önem arz ediyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        Organlarını bağışlayan Melek, üç gün sonra kazada hayatını kaybetti
        Türkiye'de dün 5 kişi benzer kaza sonucu öldü!
        Türkiye'de dün 5 kişi benzer kaza sonucu öldü!
        Real Madrid yarı finalde!
        Real Madrid yarı finalde!
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Sinema ücretleri artışı hepsini geçti
        Olay anını görüntüledi! Yolcu otobüsünde taciz!
        Olay anını görüntüledi! Yolcu otobüsünde taciz!
        Fenerbahçe namağlup şampiyon!
        Fenerbahçe namağlup şampiyon!
        Dergi bürosunda korkunç olay! Bir kadın 2 kadını bıçakladı!
        Dergi bürosunda korkunç olay! Bir kadın 2 kadını bıçakladı!
        AB zirvesinde Türkiye'ye ilişkin bildiri
        AB zirvesinde Türkiye'ye ilişkin bildiri
        Dubai'deki sele bulut tohumlaması mı neden oldu?
        Dubai'deki sele bulut tohumlaması mı neden oldu?
        Tokat'ta 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem!
        Tokat'ta 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem!
        Bu kitabın kıyafetinizle uyumlu olduğundan emin misiniz?
        Bu kitabın kıyafetinizle uyumlu olduğundan emin misiniz?
        100 kişiden 45’i ödenek alabildi
        100 kişiden 45’i ödenek alabildi
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        Bakan Şimşek: Orta Vadeli Program güçlü ve güvenilir
        Bakan Şimşek: Orta Vadeli Program güçlü ve güvenilir
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan fahiş fiyat artışı açıklaması
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan fahiş fiyat artışı açıklaması

        Benzer Haberler

        Alanya'da lojmanda fenalaşan kişi hastanede öldü
        Alanya'da lojmanda fenalaşan kişi hastanede öldü
        Antalya'da ruhsatsız çalıştırılan güzellik merkezine operasyon düzenlendi
        Antalya'da ruhsatsız çalıştırılan güzellik merkezine operasyon düzenlendi
        3 gün önce kavgada başına darbe almıştı; odasında ölü bulundu
        3 gün önce kavgada başına darbe almıştı; odasında ölü bulundu
        Antalyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Antalyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Okçulukta Ulusal Egemenlik Kupası, Antalya'da başladı
        Okçulukta Ulusal Egemenlik Kupası, Antalya'da başladı
        BATEM, 91 yılda 185 çeşidi tescilleyerek tarıma kazandırdı
        BATEM, 91 yılda 185 çeşidi tescilleyerek tarıma kazandırdı