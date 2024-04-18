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        Müşterilerin hesaplarından 205 milyon lira çalındı, 4'ü banka personeli, 8 şüpheli tutuklandı

        ZARARLARITAZMİN EDİLDİAntalya'nın Manavgat ilçesindeki bir özel banka şubesinde, müşterilerin hesaplarından 205 milyon lira çalındığının ortaya çıkmasının ardından banka yönetimi harekete geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 15:56 Güncelleme: 18.04.2024 - 16:41
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        Müşterilerin hesaplarından 205 milyon lira çalındı, 4'ü banka personeli, 8 şüpheli tutuklandı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir özel banka şubesinde, müşterilerin hesaplarından 205 milyon lira çalındığının ortaya çıkmasının ardından banka yönetimi harekete geçti. Olaydan zarar gördüğü belirlenen müşterilere ödemeleri yapılarak zararlarının tazmin edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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