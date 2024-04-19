Alanya'da CHP'li belediye ile MHP arasında afişli borç atışması

ANTALYA'nın Alanya ilçe belediyesinin 31 Mart'ta MHP'den CHP'ye geçmesi sonrası Alanya Belediyesi ile MHP İlçe Başkanlığı arasında afiş atışması yaşandı. Belediye Başkanı CHP'li Osman Tarık Özçelik'in 'seçim taahhüdüm' diyerek belediye binasına astırdığı mali tabloyu gösterir afişe, MHP İlçe Başkanlığı da parti binasına astırdığı afişle yanıt verdi. Belediyeye asılan afişte belediyenin borcunun 1 milyar 122 milyon lira olduğu; MHP binasındaki afişte ise alacaklar da dahil edildiğinde net borcun 448 milyon lira olduğu vurgulandı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Alanya'da sandıktan galibiyetle çıkan CHP'li Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, önceki dönemin borç çizelgesinden oluşan afişi, belediye binasına astırdı. Binanın ön cephesinde sergilenen afişte, belediyenin nakit ve bankada mevcut varlıklarının yanı sıra banka kredileri hesabı, piyasaya borçlar, diğer borçlar, ödenecek vergi ve fonlar hesabı, SGK prim borçları, YİKOP kültür payı, büyükşehir belediyesi payı ile Alanya Belediyesi Personel Ltd. Şti'nin vergi, SGK ve bireysel emeklilik sistemi borçları listelendi. Afişte Alanya Belediyesi'nin toplamda 1 milyar 122 milyon 258 bin 556 lira borcu olduğu belirtildi.

MHP ALACAKLARIN YER ALDIĞI AFİŞ ASTI Alanya Belediyesi'ne asılan afişe MHP İlçe Başkanlığı'ndan da afişli karşılık geldi. MHP ilçe binasına asılan afişte ise belediyenin toplam borcu 1 milyar 122 milyon 258 bin 556 lirayken, toplam alacağının 673 milyon 627 bin 208 lira olduğu ve bu durumda toplam borcunun 448 milyon 631 bin 348 lira olduğu vurgulandı. MHP'den yapılan yazılı açıklamada, "2014 yılında bütçesi kadar borcu ile devralınan Alanya Belediyesi, 10 yıllık süre zarfında bütçesini 40 kat büyüterek, bütçesinin yüzde 10'un altında bir borç ile ve halihazırda silinemez, yıkılamaz mega projeleriyle devretmiş bulunmaktadır. Alacak kalemi eklenmiş Alanya Belediyesi 'mali durum göstergesi' ektedir. Alanya Belediyesi'nin CHP belediyesine geçişinin ardından Alanya Belediyesi binasına asılan mali durum tablosunun sadece belediye borçlarını yansıttığı fakat sadece belediyenin borçların yazılarak algı oluşturmaya çalışıldığı ortadadır. Aksine asıl borç alacağı belirten mali tabloyu parti binamıza asarak vatandaşlarımıza, Alanya'mıza ve kamuoyuna sunarız" denildi.