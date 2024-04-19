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        Alanya'da CHP'li belediye ile MHP arasında afişli borç atışması

        ANTALYA'nın Alanya ilçe belediyesinin 31 Mart'ta MHP'den CHP'ye geçmesi sonrası Alanya Belediyesi ile MHP İlçe Başkanlığı arasında afiş atışması yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 10:53 Güncelleme: 19.04.2024 - 10:55
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        Alanya'da CHP'li belediye ile MHP arasında afişli borç atışması
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        ANTALYA'nın Alanya ilçe belediyesinin 31 Mart'ta MHP'den CHP'ye geçmesi sonrası Alanya Belediyesi ile MHP İlçe Başkanlığı arasında afiş atışması yaşandı. Belediye Başkanı CHP'li Osman Tarık Özçelik'in 'seçim taahhüdüm' diyerek belediye binasına astırdığı mali tabloyu gösterir afişe, MHP İlçe Başkanlığı da parti binasına astırdığı afişle yanıt verdi. Belediyeye asılan afişte belediyenin borcunun 1 milyar 122 milyon lira olduğu; MHP binasındaki afişte ise alacaklar da dahil edildiğinde net borcun 448 milyon lira olduğu vurgulandı.

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Alanya'da sandıktan galibiyetle çıkan CHP'li Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, önceki dönemin borç çizelgesinden oluşan afişi, belediye binasına astırdı. Binanın ön cephesinde sergilenen afişte, belediyenin nakit ve bankada mevcut varlıklarının yanı sıra banka kredileri hesabı, piyasaya borçlar, diğer borçlar, ödenecek vergi ve fonlar hesabı, SGK prim borçları, YİKOP kültür payı, büyükşehir belediyesi payı ile Alanya Belediyesi Personel Ltd. Şti'nin vergi, SGK ve bireysel emeklilik sistemi borçları listelendi. Afişte Alanya Belediyesi'nin toplamda 1 milyar 122 milyon 258 bin 556 lira borcu olduğu belirtildi.

        MHP ALACAKLARIN YER ALDIĞI AFİŞ ASTI

        Alanya Belediyesi'ne asılan afişe MHP İlçe Başkanlığı'ndan da afişli karşılık geldi. MHP ilçe binasına asılan afişte ise belediyenin toplam borcu 1 milyar 122 milyon 258 bin 556 lirayken, toplam alacağının 673 milyon 627 bin 208 lira olduğu ve bu durumda toplam borcunun 448 milyon 631 bin 348 lira olduğu vurgulandı.

        MHP'den yapılan yazılı açıklamada, "2014 yılında bütçesi kadar borcu ile devralınan Alanya Belediyesi, 10 yıllık süre zarfında bütçesini 40 kat büyüterek, bütçesinin yüzde 10'un altında bir borç ile ve halihazırda silinemez, yıkılamaz mega projeleriyle devretmiş bulunmaktadır. Alacak kalemi eklenmiş Alanya Belediyesi 'mali durum göstergesi' ektedir. Alanya Belediyesi'nin CHP belediyesine geçişinin ardından Alanya Belediyesi binasına asılan mali durum tablosunun sadece belediye borçlarını yansıttığı fakat sadece belediyenin borçların yazılarak algı oluşturmaya çalışıldığı ortadadır. Aksine asıl borç alacağı belirten mali tabloyu parti binamıza asarak vatandaşlarımıza, Alanya'mıza ve kamuoyuna sunarız" denildi.

        BELEDİYE: KORSAN MALİ TABLO OLUŞTURULMUŞTUR

        MHP binasına asılan afişe istinaden Alanya Belediyesi yeni bir basın açıklaması yaparak, "Açıklanan mali tablo, belediyemiz tarafından kamuoyuna sunulan mali tablonun tahrif edilmesi suretiyle ancak aynı yazı fontu, aynı renk kartelası kullanılarak hazırlanmıştır; bir başka ifadeyle korsan mali tablo oluşturulmuştur" ifadelerine yer verdi.

        ÖZÇELİK: GELİR GİDER DENGESİNİ SAĞLAYACAĞIZ

        Belediye binasına asılan mali tabloyla ilgili DHA'ya açıklamada bulunan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Şeffaflığı kurumsal yönetimin temel prensiplerinden birisi olarak görüyoruz. O nedenle seçim meydanlarında göreve başladığımız zaman belediyemizin mali verilerini hemşehrilerimizin bilgisine sunacağımızı söylemiştik. Göreve başladığımızın 4'üncü iş gününde söz verdiğimiz gibi tabloyu binamıza astık. Tablo Alanya Belediyesi'nin 31 Mart günü itibarıyla muhasebe kayıtlarına yansımış borçlarını ve aylık ortalama gelirini, aylık ortalama giderlerini ve aylık gelir gider farkını göstermektedir. 31 Mart 2024 itibarıyla Alanya Belediyesi'nin muhasebe kayıtlarına yansımış borcu 1,2 milyar liradır. Alanya Belediyesi'nin giderleri gelirlerinden daha fazladır. Bu nedenle yeni hiçbir şey yapılmadan dahi her ay 73 milyon lira daha ilave borç doğmaktadır. Alanya Belediyesi çalışanlarının SGK primlerini, bireysel emeklilik katkı paylarını dahi ödememiştir. 2024 yılı bütçesinde halen devam eden işler dolayısıyla 1 milyar 761 milyon lira ödeme taahhüt edilmiş ancak bu taahhüdün karşılanması için kaynak olmadığından 1 milyar 750 milyon lira gayrimenkul satışı bütçelenmiş. Bizim önceliğimiz, israf ve verimsizliğin önüne geçerek, çok hızlı şekilde belediyenin gelir gider dengesini sağlamak olacaktır" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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