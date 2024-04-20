Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        3'ü halk otobüsü, 7 aracın karıştığı kazada 8 yaralı

        ANTALYA'da kırmızı ışıkta duran araçlara halk otobüsü çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 13:12 Güncelleme: 20.04.2024 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        3'ü halk otobüsü, 7 aracın karıştığı kazada 8 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'da kırmızı ışıkta duran araçlara halk otobüsü çarptı. 3'ü halk otobüs, 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı. Araçta sıkışan halk otobüsünün şoförü, Nazmi Karabıyık (60) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Namık Kemal Bulvarı’nda meydana geldi. Nazmi Karabıyık idaresindeki 07 AU 0466 plakalı halk otobüsü, trafik ışıklarında bekleyen önündeki 07 BNS 212 ve 07 AAU 834 plakalı halk otobüslerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsler de önlerinde bekleyen 1'i hafif ticari, 4 otomobile çarptı. Kazada Nazmi Karabıyık sürücü koltuğunda sıkışırken, diğer araçlardaki 7 kişi ise hafif yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücü koltuğunda sıkışan Karabıyık'ı bulunduğu yerden çıkardı. Sürücü Karabıyık, diğer yaralılarla ambulanslara alındı. Sağlık ekipleri, bazı yolculara ayakta müdahale ederken, bazıları da tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

        Bazı yolcuların büyük panik yaşadığı gözlenirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Cem'e misilleme
        Cem'e misilleme
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Temsilciler Meclisi dev yardım paketinde anlaştı
        Temsilciler Meclisi dev yardım paketinde anlaştı
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        Çantanın içi ziynet eşyası doluydu! Kamera görüntüsüne inanamadılar!
        Çantanın içi ziynet eşyası doluydu! Kamera görüntüsüne inanamadılar!
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Adana'da korkunç olay! Cinayetin nedeni: Küfürleşme!
        Adana'da korkunç olay! Cinayetin nedeni: Küfürleşme!
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        İki kadını bıçakla yaralamıştı! "O söze çok sinirlendim!"
        İki kadını bıçakla yaralamıştı! "O söze çok sinirlendim!"
        Silahla yaralama, tehdit, gasp... Çeteyi bu dövme çökertti!
        Silahla yaralama, tehdit, gasp... Çeteyi bu dövme çökertti!
        Suni çimlerde kimyasal tehlikesi!
        Suni çimlerde kimyasal tehlikesi!

        Benzer Haberler

        Antalya'da 7 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Antalya'da 7 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Antalya'da ilklerin şampiyonası yarın başlıyor
        Antalya'da ilklerin şampiyonası yarın başlıyor
        Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nın basın toplantısı Antalya'da yapıldı
        Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nın basın toplantısı Antalya'da yapıldı
        Sahildeki işletmeler şezlong ve masalarını fırtınadan korumaya çalıştı
        Sahildeki işletmeler şezlong ve masalarını fırtınadan korumaya çalıştı
        Bariyere çarpıp 17 metreden düşen otomobilde burunları bile kanamadı
        Bariyere çarpıp 17 metreden düşen otomobilde burunları bile kanamadı
        Antalya'da fırtına ve sağanak etkili oluyor
        Antalya'da fırtına ve sağanak etkili oluyor