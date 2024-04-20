3'ü halk otobüsü, 7 aracın karıştığı kazada 8 yaralı

ANTALYA'da kırmızı ışıkta duran araçlara halk otobüsü çarptı. 3'ü halk otobüs, 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı. Araçta sıkışan halk otobüsünün şoförü, Nazmi Karabıyık (60) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Namık Kemal Bulvarı’nda meydana geldi. Nazmi Karabıyık idaresindeki 07 AU 0466 plakalı halk otobüsü, trafik ışıklarında bekleyen önündeki 07 BNS 212 ve 07 AAU 834 plakalı halk otobüslerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsler de önlerinde bekleyen 1'i hafif ticari, 4 otomobile çarptı. Kazada Nazmi Karabıyık sürücü koltuğunda sıkışırken, diğer araçlardaki 7 kişi ise hafif yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücü koltuğunda sıkışan Karabıyık'ı bulunduğu yerden çıkardı. Sürücü Karabıyık, diğer yaralılarla ambulanslara alındı. Sağlık ekipleri, bazı yolculara ayakta müdahale ederken, bazıları da tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.