Sahildeki işletmeler şezlong ve masalarını fırtınadan korumaya çalıştı (2)
SERANINÖRTÜSÜ YIRTILDIAntalya'nın Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına Göksu Mahallesi'ndeki bir seraya zarar verdi.
SERANINÖRTÜSÜ YIRTILDI
Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına Göksu Mahallesi'ndeki bir seraya zarar verdi. Erol Memiş'e ait yaklaşık bir dönümlük seranın üzerindeki plastik örtü yırtılarak, kullanılamaz hale geldi. Serada ekili domatesler de zarar gördü.
MİNARENİN KÜLAHI KOPTU
Serik ilçesinde ise Abdurrahmanlar Mahallesi'nde bulunan Çıtlıklı Camisi'nin minare külahı fırtına nedeniyle yerinden kopup, yan tarafta bulunan portakal bahçesine düştü.
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