Dev dalgalara aldırış etmeyip denize giren Bedirhan'ı 'insansız cankurtaran robotu' kurtardı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sarı kod uyarısı verdiği Antalya'da saatteki hızı yaklaşık 70 kilometreye ulaşan fırtınaya aldırış etmeden denize giren Bedirhan Kiril (19) ile onu kurtarmak için denize giren dalış eğitmeni İbrahim Sunduvaç’ı deniz polisinin 'insansız cankurtaran robotu' kurtardı.

Kentte saatteki hızı yaklaşık 70 kilometreyi bulan fırtına etkisini sürdürüyor. Konyaaltı Sahili'nde fırtına nedeniyle boyu 5 metreye kadar ulaşan dev dalgalar kıyıya ulaştı. Bedirhan Kiril buna aldırış etmeden denize girdi. Dalgalarla birlikte açığa sürüklenen Kiril'i fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler bölgeye ulaşıncaya kadar gencin denizde çırpındığını gören dalış eğitmeni İbrahim Sunduvaç, can yeleğini giyerek suya girdi. Kiril'i kurtarmak için yanına kadar yüzen Sunduvaç, dev dalgalardan dolayı kıyıya gelemedi ve ekiplerin yardımını bekledi.