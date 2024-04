ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 17 yıldır faaliyet gösteren Avrupa'nın en uzun, Türkiye'nin ise hem en uzun hem de en büyük teleferiği olan Olympos Teleferik'in Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, "Bu tip işletmelerde güvenlik her zaman en önde tuttuğumuz şey. Bakımlar tam yapıldığı sürece teleferikler çok güvenli ulaşım aracıdır" dedi.

Kemer ilçesinde bulunan 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkmak amacıyla İsviçre ve Avusturya ortaklığında 2003'te yapımına başlanıp, 2007'de 'dünyanın en büyük teleferiği' olduğu belirtilerek açılan, şu anda ise 4 bin 350 metreyle Avrupa'nın en uzun, Türkiye'nin ise en uzun ve taşıma kapasitesi olarak en büyük teleferiği ünvanına sahip Olympos Teleferik; 4 direk, 2 taşıyıcı halat, 1 çekme halatı ve 2 kabinle çalışıyor. Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından tanımlanan bakım ve servis konseptlerinin olduğu belirtilen teleferikte, günlük, haftalık, aylık, 6 aylık ve yıllık kontrol ile bakım çalışmalarının yanı sıra 10 yılda bir de üreticiden bağımsız teleferik uzmanı tarafından kontroller sağlanıyor.

Almanya'da eğitim görmüş, İsviçre'de teleferik teknolojisi konusunda eğitim almış bir teknik müdürün görev yaptığı teleferikte, her ay İsviçre'den teleferik mühendisi gelerek bakım ve servis çalışmalarını denetliyor, tahliyeler de dahil olmak üzere çalışanlara eğitimler veriliyor. İsviçre'den üretici uzmanları her yıl Kemer'e gelerek teleferiğin mekaniği, hidroliği, kontrolleri ve halatlarını test ediyor. Bunların yanında kötü senaryolara her an hazırlıklı olmak için tesiste tüm çalışanlar kurtarma eğitimleri alıyor. Teleferiğin bir noktada durması halinde ise en fazla 3 saatte tüm ziyaretçilerin güvenli yerde olmasını sağlayacak şekilde planlamalar yapılıyor.