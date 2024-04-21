Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Dünya Yürüyüş Şampiyonası Antalya'da başladı

        Antalya'da ilklerin yaşanacağı Dünya Yürüyüş Şampiyonası başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 11:13 Güncelleme: 21.04.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünya Yürüyüş Şampiyonası Antalya'da başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da ilklerin yaşanacağı Dünya Yürüyüş Şampiyonası başladı. Günün ilk 2 yarışması olan U20 Kadın ve Erkek 10 kilometre yarışmaları tamamlanırken, mücadeleler gün boyu devam edecek.

        Dünya Yürüyüş Şampiyonası, 52 ülkeden 431 sporcunun katılımıyla Antalya'daki EXPO 2016 alanında 10 Kilometre U20 Erkekler Yarışması'yla başladı. Büyük mücadeleye sahne olan yarışmada Avustralyalı Isaac Beacroft 39.56'lık derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. 39.57'lik derecesi ile Çin'den Shengi Shi gümüş madalya, Çin'den Jiawei Lou 40.03'lük derecesi ile bronz madalya kazandı.

        Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Şeymus Çapat ise 40.42'lik derece ile yarışmayı 8'inci sırada bitirdi. Çapat, bu dereceyle U20 Türkiye rekorunu kırmış oldu. Takımlar sıralamasında Çin 1'inci, Japonya 2'nci, Avustralya 3'üncü sırada yer alırken Şeymus Çapat, Mehmet Güngör ve İlhan Gövce'den oluşan Türk takımı ise 4'üncü oldu.

        Günün 2'nci yarışmasında ise 24 ülkeden 49 sporcu U20 Kadınlar Yarışması'nda start aldı. Yarışmada ipi ilk sırada Çinli Xihen Yang 45.06'lık derecesi ile göğüsledi. Çinli sporcuyu, 45.12'lik derecesi ile İspanya'dan Aldare Meilan izledi. Yine İspanya'dan Sofia Santacreu ise 45.17'lik derecesi ile bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye'yi temsil eden Tülin Ek 49.01'lik derecesi ile 23'üncü sırada yarışı tamamladı.

        U20 Kadınları Yarışması'nda takım sıralamasında ise İspanya 1'inci, Çin 2'nci, İtalya 3'üncü oldu. Şampiyona 20 kilometre kadın, 20 kilometre erkek ve MIX Bayrak yarışı ile gün boyu devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Siyahtan beyaza...
        Siyahtan beyaza...
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Buruk'un ilk 11'i!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Heniyye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama
        Heniyye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama
        Dönüşlerin efendileri
        Dönüşlerin efendileri
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!

        Benzer Haberler

        İlçe halkının yolunu gözlediği leylekler yuvalarına geldi
        İlçe halkının yolunu gözlediği leylekler yuvalarına geldi
        Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede yapay zekanın önemini anlattı...
        Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede yapay zekanın önemini anlattı...
        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        Turistlere 'kraliçe' gibi hissettiren karşılama
        Turistlere 'kraliçe' gibi hissettiren karşılama
        'Bakımlar tam yapıldığı sürece teleferikler çok güvenli ulaşım aracıdır'
        'Bakımlar tam yapıldığı sürece teleferikler çok güvenli ulaşım aracıdır'
        Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası
        Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası