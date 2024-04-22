Teleferik kazasında yaralananlardan 2 kişi taburcu, 3 kişinin tedavisi sürüyor

ANTALYA'dayaşanan teleferik kazasında yaralanan 7 kişiden Herdem Eyyüpoğlu ile Kaan Akgün de taburcu edildi. Keziban Çapar Gümüş, oğlu Fatih Gümüş ve Özlem Şahin'in tedavisi ise sürüyor.

Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan'da meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği teleferik kazasında yaralananların farklı hastanelerde tedavileri sürüyor. Kazada hayatını kaybeden Memiş Gümüş'ün 17 yaşındaki oğlu Lütfüllah Gümüş, Kepez Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sonrası taburcu edildi. Gümüş'ün eşi Keziban Çapar Gümüş'ün pelvis kemiği kırığı nedeniyle, 10 yaşındaki oğlu Fatih Gümüş'ün ise sağ bacağındaki kırık nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor. Tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Herdem Eyyüpoğlu ile Kaan Akgün'ün tedavisi de tamamlandı. Eyyüpoğlu ile Akgün taburcu edilirken, aynı hastanede bulunan Özlem Şahin'in vücudundaki kırık nedeniyle tedavisi sürüyor. Yaralılar arasında Akmaral Abdyldaeva da tedavi sonrası taburcu oldu. Diğer yandan kazanın ardından tutuklanan ANET'in önceki yönetim kurulu başkanı, mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün avukatlarının bu hafta bir kez daha bilirkişi raporuna göre, tutukluluk kararına itiraz edecekleri öğrenildi.