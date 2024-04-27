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        Kanala düşen otomobilin sürücüsü kaçtı

        ANTALYA'da kontrolden çıkıp su kanalına düşen otomobilin sürücüsü yüzerek kıyıya çıkıp, kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 10:49 Güncelleme: 27.04.2024 - 10:50
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        Kanala düşen otomobilin sürücüsü kaçtı
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        ANTALYA'da kontrolden çıkıp su kanalına düşen otomobilin sürücüsü yüzerek kıyıya çıkıp, kaçtı. Polisin plakasından ulaştığı otomobilin sahibi Gülfer Hanedar (48), aracı yaklaşık 1,5 ay önce sattığını belirterek, "Parasını aldım ancak devrini henüz üzerine almadı. Allah'tan içerisinde kimse yok" dedi.

        Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Nene Hatun Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 LUP 73 plakalı otomobil, virajda kaldırıma çarpıp, su kanalına düştü. Durumu gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede, araçta kimse olmadığını tespit etti.

        Çevredeki görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, sürücünün yüzerek kanaldan çıktığını ve ardından da panikleyerek kaçtığını söyledi. Trafik polislerinin araç plakasından yaptığı sorgulamada, aracın Gülfer Hanedar adına kayıtlı olduğu belirlendi.

        'PARASINI ALDIM ANCAK DEVRİNİ HENÜZ ÜZERİNE ALMADI'

        Polisin ulaştığı Gülfer Hanedar, otomobili yaklaşık 1,5 ay önce sattığını, parasını almasına rağmen henüz noterden devrini yapmadığını belirten Gülfer Hanedar, "Arabayı satmıştım, parasını aldım ancak devrini henüz üzerine almadı. Kaza olunca beni aradılar. Allah'tan içinde kimse yok, ona sevindik. Galericiye satmıştım. Onun sürüp sürmediği de belli değil, ulaşamıyorum da" diye konuştu.

        Polis ekipleri sürücüyü bulmak için çalışma başlatırken, araç çekiciyle kanaldan çıkartılarak otoparka götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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