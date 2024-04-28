Trafikteki tartışmada eşi ve kızının gözü önünde öldürüldü (2)

'OLAYBİR ANDA GERÇEKLEŞTİ'

Antalya'da trafikte tartıştığı Önder Çakır'ı eşi ve 8 yaşındaki kızının yanında kalbinden bıçaklayarak öldüren Neşet Güçlü, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifadesinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü. Sağlık kontrolü çıkışında Güçlü, basın mensuplarının "Çakır'ı çocuğu ve eşinin yanında neden öldürdünüz" sorusunu cevapsız bıraktı. İşlemleri tamamlanan Güçlü, adliyeye sevk edildi. Diğer yandan Neşet Güçlü'nün verdiği ifade ortaya çıktı. Güçlü, ifadesinde, "Trafikte tartışma yaşadık. Önder Çakır kendi arabasından indiği esnada elini belinde götürünce tabanca ya da başka bir şey çıkaracağını düşündüm. Olay bir anda gerçekleşti. Ne olduğunu anlamadım ve hatırlamıyorum" dedi.