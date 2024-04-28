Trafikteki tartışmada eşi ve kızının gözü önünde öldürüldü (3)

Antalya'datrafikte tartıştığı Önder Çakır'ı eşi ve 8 yaşındaki kızının yanında kalbinden bıçaklayarak öldüren Neşet Güçlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Güçlü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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