Alanyaspor - İstanbulspor maçının ardından

Süper Lig’in 34’üncü hafta maçında Alanyaspor, sahasında ağırladığı İstanbulspor’u 6-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takımının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Maçla ilgili çok söylenecek bir şey yok. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İstanbulspor'a başarılar diliyorum. Onlar da bizim çoğuyla çok vakit geçirdiğimiz oyuncular. Hatta bizim kurduğumuz takım. Geçen sene onlarla çok ciddi bir mücadeleden çıktık ve başardık. Onların da üzerimizde çok emeği var. Onlara başarılar diliyorum. Bugün ülkede belki İstanbulspor’u bu kadar zor duruma düşüren bence Alanyaspor’dur. Çok doğru set hücumları ve antrenmanlarda yaptığımız hemen hemen tüm doğruları bu maçta da gösterdik” açıklamasında bulundu.

"ALANYASPOR’UN TEMELLERİNİ OLUŞTURAN OYUNCULAR OLDU" Tekke bundan sonraki maçları da aynı oyunla oynamak istediklerini söyleyerek, “Geldiğimiz nokta ve şu anki konumda Alanyaspor'un hedeflerinde her maça galibiyetle çıkıyoruz ve bugünden itibaren o çok büyük hedefi tutturduk. Alanyaspor'un temellerini oluşturan oyuncular oldular. Oyuncuları bu yüzden tebrik ederim. Çok değerliydi. Bundan sonraki tüm maçlarımızı aynı oyunumuzu, gücü ve oyuncu performansını devam ettirerek ligi bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. OSMAN ZEKİ KORKMAZ: TOP SİZE ACI ANLATIR BUGÜN OLDUĞU GİBİ

Alanyaspor’un iyi bir motivasyonla oynadığını belirten İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, “Böyle bir maçtan sonra, böyle ağır bir skordan sonra neler söylenebilir? Bir şeyleri parça parça analiz etmemiz gerekiyor. Hep böyle maçlardan sonra istatistikler, rakamlar konuşan spor çevreleri, spor adamları olabilir. Ben rakamlara çok inanmam ve aslında inanmamamdaki haklılığımızı da bugün gördüm. İlk yarının skoru 3-0'dı ama ilk yarı sonunda gol beklentisi iki takımında birbirine eşitti. Gol beklentisi olarak bakarsanız rakamlar pek bir şey anlatmıyor. Sahadaki doğru davranışları, doğru öncelikleri davranış olarak yerine koymazsanız, top bizdeyken, top rakipteyken, rakam ne anlatırsa anlatsın top başka bir şey anlatır size ve acı anlatır, bugün olduğu gibi. Şimdi birkaç haftadır futbolcu arkadaşlara kendi etrafımıza şu mesajı veriyorum. Hani bütün gözler üzerimizde. Biraz garip gelecek ama böyle. Çünkü İstanbulspor son sırada olmasına rağmen futboluyla en çok bahsedilen takımdı. Bunun böyle olmasının aslında bir yerde de futbolcu arkadaşlar için ikincil bir motivasyon malzemesi olması gerekiyordu. Sebebi de şu siz bu tavrı ortaya koyunca rakipler de sizle oynarken başka bir motivasyonla çıkıyor. Mesela Alanyaspor bugün bizden hariç kimle oynasaydı bu motivasyon çıkmazdı. Çünkü onlar da biliyordu ki karşılarında iyi bir takım bulacaklar. Bu yüzde de sert ve yüksek motivasyonla maça başladılar. Sert bir oyun anlayışla başladılar. Biz buna cevap veremedik maçın başında. Pek çok pozisyonda futbolcular doğru pozisyondaydı ama yapmaları gereken davranışı sahaya koyamadılar” dedi.

“ALANYASPOR BİZDEN ÇOK DAHA GENİŞ BİR KADROYA SAHİP” Korkmaz açıklamasının devamında bu zamana kadar biriktirilen güzellikleri bozmadan son 4 maçta da yine güzellikler biriktirmek istediklerine vurgu yaparak, “İlk 10-15 dakika sonrasında maçı tutmak için belki pozisyonlar da yakaladık. İlk yarı sonunda çok bariz gol fırsatları, bunları değerlendiremedik. İkinci yarının başında da başka bir motivasyonla, başka bir stratejiyle başladık. Yine kaçan bir gol ve arkasından yediğimiz goller. Bazen kaçırdığınız gollerde kaçırma şekliniz ve golleri yeme şekliniz bütün bir grubun motivasyonunu aşağı çekebilir. O yüzden de şimdi grup olarak ve bireysel olarak bir analiz yapmak zorundayız. Pek çok güzellik biriktirdik burada. Hep söylüyoruz ya düşmek, kalmak ya da kazanmak, kaybetmek önemli değil diye. Bu maçı kaybedebiliriz de. Çünkü Alanyaspor bizden çok daha geniş bir kadroya sahip ve ellerinde çok daha büyük hamle gücü var. Buna rağmen şunu söyleyeyim. Bu zamana kadar biriktirdiğimiz güzellikleri asla bozmadan devam etmemiz gerekiyor. Son 4 maçta yine güzellikler biriktirerek ve bunu da bireysel, sahadaki grup davranışından koparak, bireysel davranışlarla ya da düşük motivasyonla kimsenin bozmasına izin vermeyeceğimi söyleyebilirim” diye konuştu.