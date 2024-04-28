Yamaç Paraşütü Dünya Kupası, Alanya'da sonlandı
Yamaç Paraşütü Dünya Hedef Şampiyonası 1'inci Etabı 30 ülkeden 82 sporcunun katılımıyla Antalya'nın Alanya ilçesindeki Yassı Tepe'de sonlandı.
Yamaç Paraşütü Dünya Hedef Şampiyonası 1'inci Etabı 30 ülkeden 82 sporcunun katılımıyla Antalya’nın Alanya ilçesindeki Yassı Tepe’de sonlandı.
Yamaç Paraşütü Dünya Hedef Şampiyonası 1'inci Etabı kapsamında Alanya’nın 380 rakımlı Hıdırellez Mevkii’ndeki Yassı Tepe’den havalanan sporcular birbirleriyle Kleopatra Plajı'nda yarı çapı 5 metre olan daireye 6'şar sorti uçuşu yaparak hedefe en iyi iniş için mücadele etti. 26 Nisan Cuma günü başlayan şampiyona da 30 ülkeden 82 sporcunun mücadelesi sonucunda genel klasmanda Çin Halk Cumhuriyeti’nden Yang Chen birinci, Slovenya’dan Matjaz Sluga ikinci, Kosova’dan Fanol Sluga üçüncü oldu.
Kadınlar klasmanında kürsüye çıkan üçlü Çin Halk Cumhuriyeti olurken Xiangyan Kong birinciliği, Yanyun Fang ikinciliği, Liao Qingli ise üçüncülüğü elde etti.
Takımlar klasmanında da Paragliders Takımı birinci, Kosova Takımı ikinci, Woody Valley üçüncü sırada yer aldı. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları yetkililer tarafından verildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Alandan genel görüntü
-Sporcuların havadayken görüntüsü
-Hedefe iniş görüntüsü
-Detay
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