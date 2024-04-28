Yamaç Paraşütü Dünya Kupası, Alanya'da sonlandı

Yamaç Paraşütü Dünya Hedef Şampiyonası 1'inci Etabı 30 ülkeden 82 sporcunun katılımıyla Antalya’nın Alanya ilçesindeki Yassı Tepe’de sonlandı.

Yamaç Paraşütü Dünya Hedef Şampiyonası 1'inci Etabı kapsamında Alanya’nın 380 rakımlı Hıdırellez Mevkii’ndeki Yassı Tepe’den havalanan sporcular birbirleriyle Kleopatra Plajı'nda yarı çapı 5 metre olan daireye 6'şar sorti uçuşu yaparak hedefe en iyi iniş için mücadele etti. 26 Nisan Cuma günü başlayan şampiyona da 30 ülkeden 82 sporcunun mücadelesi sonucunda genel klasmanda Çin Halk Cumhuriyeti’nden Yang Chen birinci, Slovenya’dan Matjaz Sluga ikinci, Kosova’dan Fanol Sluga üçüncü oldu.