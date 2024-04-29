'Dur' ihtarına uymayıp polisten kaçtı, motosikletten düşünce yakalandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kask ve koruyucu kıyafeti bulunmayan, yarı çıplak motosiklet sürücüsü, polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştı. Ekiplerin takip ettiği sürücü, motosikletten düşerek yakalandı. Sürücüye çeşitli suçlardan 38 bin 968 lira cezai işlem uygulandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize trafik ekipleri, 26 Nisan'da gerçekleştirdikleri denetimlerde kasksız sürücü A.Ş. idaresindeki plakasız motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü A.Ş., ters yöne girerek Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'ndan kaçmaya başladı. Kaskı ve koruyucu kıyafeti bulunmayan, vücudunun üst kısmı çıplak şekilde trafik güvenliğini tehlikeye sokarak ilerlemeye çalışan A.Ş. ile ekipler arasında takip başladı. Yeni çevre yolunda devam eden takip sırasında motosiklet sürücüsü A.Ş., dengesini kaybederek düştü. Yaya olarak kaçmaya çalışan A.Ş. kısa sürede yakalandı. A.Ş.'ye 'Ehliyetsiz araç kullanmak', 'Tescil plakasız araç kullanmak', 'Ters yönden araç kullanmak', 'Tehlikeli şekilde birden fazla kez şerit değiştirme', 'Kask takmamak' ve 'Dur ikazına uymamak' suçlarından toplam 38 bin 968 lira ceza uygulandı.