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        'Dur' ihtarına uymayıp polisten kaçtı, motosikletten düşünce yakalandı

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kask ve koruyucu kıyafeti bulunmayan, yarı çıplak motosiklet sürücüsü, polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 12:28 Güncelleme: 29.04.2024 - 12:30
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        'Dur' ihtarına uymayıp polisten kaçtı, motosikletten düşünce yakalandı
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        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kask ve koruyucu kıyafeti bulunmayan, yarı çıplak motosiklet sürücüsü, polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştı. Ekiplerin takip ettiği sürücü, motosikletten düşerek yakalandı. Sürücüye çeşitli suçlardan 38 bin 968 lira cezai işlem uygulandı.

        Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize trafik ekipleri, 26 Nisan'da gerçekleştirdikleri denetimlerde kasksız sürücü A.Ş. idaresindeki plakasız motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü A.Ş., ters yöne girerek Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'ndan kaçmaya başladı. Kaskı ve koruyucu kıyafeti bulunmayan, vücudunun üst kısmı çıplak şekilde trafik güvenliğini tehlikeye sokarak ilerlemeye çalışan A.Ş. ile ekipler arasında takip başladı. Yeni çevre yolunda devam eden takip sırasında motosiklet sürücüsü A.Ş., dengesini kaybederek düştü. Yaya olarak kaçmaya çalışan A.Ş. kısa sürede yakalandı. A.Ş.'ye 'Ehliyetsiz araç kullanmak', 'Tescil plakasız araç kullanmak', 'Ters yönden araç kullanmak', 'Tehlikeli şekilde birden fazla kez şerit değiştirme', 'Kask takmamak' ve 'Dur ikazına uymamak' suçlarından toplam 38 bin 968 lira ceza uygulandı.

        Ayrıca sürücü A.Ş. hakkında 'Kara, deniz, hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek' suçu kapsamında da işlem başlatıldı. A.Ş.'nin Şehit Coşkun Nazilli Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

        Diğer yandan takip anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücü A.Ş.'nin motorize trafik polisinden kaçmaya çalışması ve düşme anları yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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