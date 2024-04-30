Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Banka müdürünün aracına tehdit mesajı bırakan 3 şüpheli adli kontrolle serbest

        ANTALYA'daözel bir bankanın müdürüne ait aracın ön camına, ölüm tehditli not kağıdı ile silah mermili zarf koyan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:58 Güncelleme: 30.04.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Banka müdürünün aracına tehdit mesajı bırakan 3 şüpheli adli kontrolle serbest
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'daözel bir bankanın müdürüne ait aracın ön camına, ölüm tehditli not kağıdı ile silah mermili zarf koyan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Özel bir banka şubesinin adı açıklanmayan müdürü, otomobilinin üzerine tehdit mesajı ve zarf içinde 3 adet uzun namlulu silah mermisi bırakıldığı gerekçesiyle polise şikayetçi oldu. Banka müdürü, 115 bin euro verilmediği takdirde, kendisinin ve ailesinin öldürüleceği içerikli not kağıdını ve zarfı, polislere teslim etti. Şikayet sonrası çalışma başlatan ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, zarfı araca bıraktığı anlaşılan, yüzünde kar maskesi ve başında motosiklet kaskı bulunan bisikletlinin C.E.T. olduğunu, şüpheliyi H.M.S. ve T.K.'nin azmettirdiğini belirledi.

        AVUKATI İTİRAZ ETTİ

        Yakalanan 3 şüpheliden H.M.S. ve T.K., polisteki ifadelerinde, banka müdürünü tanıdıklarını, kendisinde para olduğunu düşündükleri için böyle bir şeye kalkıştıklarını söyledi. İfadelerinin ardından yağmaya teşebbüs suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Banka müdürünün avukatı ise karara itiraz etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
        Yanardağ patladı, havalimanı geçici kapatıldı
        Yanardağ patladı, havalimanı geçici kapatıldı
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        TÜSİAD: Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli
        TÜSİAD: Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli
        Almanya, İspanya ve İtalya'dan vize açıklaması
        Almanya, İspanya ve İtalya'dan vize açıklaması
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        19'uncu yüzyıldan kalma Katolik mezarlığı yok oluyor
        19'uncu yüzyıldan kalma Katolik mezarlığı yok oluyor
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Erden Timur devam etmeye yakın
        Erden Timur devam etmeye yakın
        Kamuda tasarrufun detayları
        Kamuda tasarrufun detayları
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        Musk ve Sunak'ın vizyoner zirvesi üzerine: İnsani Dokunuşa Odaklanmak
        Musk ve Sunak'ın vizyoner zirvesi üzerine: İnsani Dokunuşa Odaklanmak

        Benzer Haberler

        Antalya'da FETÖ firarisi hükümlü yakalandı
        Antalya'da FETÖ firarisi hükümlü yakalandı
        Antalya'da 50 yeni adliye lojmanı için protokol imzalandı
        Antalya'da 50 yeni adliye lojmanı için protokol imzalandı
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Dünya Dans Günü'nü gala gecesinde kutladı
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Dünya Dans Günü'nü gala gecesinde kutladı
        Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali çeşitli etkinliklerle devam...
        Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali çeşitli etkinliklerle devam...
        Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
        Antalya'da özel bir bankanın müdürünü ve ailesini tehdit eden şüpheliler ya...
        Antalya'da özel bir bankanın müdürünü ve ailesini tehdit eden şüpheliler ya...