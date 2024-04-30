Banka müdürünün aracına tehdit mesajı bırakan 3 şüpheli adli kontrolle serbest
ANTALYA'daözel bir bankanın müdürüne ait aracın ön camına, ölüm tehditli not kağıdı ile silah mermili zarf koyan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ANTALYA'daözel bir bankanın müdürüne ait aracın ön camına, ölüm tehditli not kağıdı ile silah mermili zarf koyan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Özel bir banka şubesinin adı açıklanmayan müdürü, otomobilinin üzerine tehdit mesajı ve zarf içinde 3 adet uzun namlulu silah mermisi bırakıldığı gerekçesiyle polise şikayetçi oldu. Banka müdürü, 115 bin euro verilmediği takdirde, kendisinin ve ailesinin öldürüleceği içerikli not kağıdını ve zarfı, polislere teslim etti. Şikayet sonrası çalışma başlatan ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, zarfı araca bıraktığı anlaşılan, yüzünde kar maskesi ve başında motosiklet kaskı bulunan bisikletlinin C.E.T. olduğunu, şüpheliyi H.M.S. ve T.K.'nin azmettirdiğini belirledi.
AVUKATI İTİRAZ ETTİ
Yakalanan 3 şüpheliden H.M.S. ve T.K., polisteki ifadelerinde, banka müdürünü tanıdıklarını, kendisinde para olduğunu düşündükleri için böyle bir şeye kalkıştıklarını söyledi. İfadelerinin ardından yağmaya teşebbüs suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Banka müdürünün avukatı ise karara itiraz etti.
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