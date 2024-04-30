Banka müdürünün aracına tehdit mesajı bırakan 3 şüpheli adli kontrolle serbest

ANTALYA'daözel bir bankanın müdürüne ait aracın ön camına, ölüm tehditli not kağıdı ile silah mermili zarf koyan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özel bir banka şubesinin adı açıklanmayan müdürü, otomobilinin üzerine tehdit mesajı ve zarf içinde 3 adet uzun namlulu silah mermisi bırakıldığı gerekçesiyle polise şikayetçi oldu. Banka müdürü, 115 bin euro verilmediği takdirde, kendisinin ve ailesinin öldürüleceği içerikli not kağıdını ve zarfı, polislere teslim etti. Şikayet sonrası çalışma başlatan ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, zarfı araca bıraktığı anlaşılan, yüzünde kar maskesi ve başında motosiklet kaskı bulunan bisikletlinin C.E.T. olduğunu, şüpheliyi H.M.S. ve T.K.'nin azmettirdiğini belirledi.