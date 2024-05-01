Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Şehit Astsubay Şen, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

        ŞIRNAK'ta devriye görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen (23) memleketi Antalya'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 14:24 Güncelleme: 01.05.2024 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Astsubay Şen, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞIRNAK'ta devriye görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen (23) memleketi Antalya'da toprağa verildi. 51'inci doğum gününde anne Ayşe Şen, oğlunun Türk bayraklı tabutu yanında "Kıyamadım, doyamadım bebeğim" diyerek gözyaşı döktü. Baba İsmail Şen de şehidin tabutuna sarılıp, "Kuzum, vatanım için toprağa verdim seni" diyerek ağladı.

        Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi Güleşli köyü sınırlarında bulunan petrol sahasında dün devriye görevi yapan Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli tim, kobra tipi araçla seyir halindeyken, sürücü Uzman Erbaş N.C.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada araçta bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen ve Uzman Erbaş Ensar Enes Ertaş şehit oldu. Sürücü N.C. ile Astsubay K.Ç. yaralandı.

        Şehit Şen'in acı haberi Antalya'nın Manavgat ilçesi Çakış Mahallesi'ndeki ailesine verildi. 2 katlı evde yaşayan ve çiftçilik yapan baba İsmail Şen ile ev hanımı anne Ayşe Şen acı haberin ardından gözyaşı döktü. Yakınlarının teskin ettiği Şen çiftinin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu. Yakınları ve mahalle sakinlerinin gittiği evde Şen ailesi, taziyeleri kabul etti.

        CENAZE MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

        Dün yaşanan kaza sonrası Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen'in cenazesi bugün öğle saatlerinde Antalya Havalimanı'ndan ailesinin Manavgat'ın Çakış Mahallesi'ndeki evine getirildi ve burada helallik alındı. Evin önündeki alanda yapılan cenaze törenine ise Antalya Valisi Hulusi Şahin, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        DOĞUM GÜNÜ 1 MAYIS

        Tören alanına askerlerin desteğiyle gelen Şen ailesinden anne Ayşe Şen, "Kıyamadım, doyamadım bebeğim" diyerek gözyaşı döktü. Anne Ayşe Şen'i elini tutan kadın astsubaylar teselli etti. 1 Mayıs 1973'te dünyaya gelen anne Ayşe Şen, 51'inci doğum gününde oğlunu toprağa verdi.

        Şehit Şen'in evinin önündeki alanda yapılan cenaze namazını İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya kıldırdı. Sonrasında oğlunun bayraklı tabutuna sarılan baba İsmail Şen, "Kuzum vatanım için toprağa verdim seni" diyerek ağladı. Askerlerin omzunda araca taşınan Şen'in cenazesi mahalle mezarlığına götürüldü. Törene katılan çok sayıda vatandaş dualar eşliğinde yaklaşık 1,5 kilometre uzaktaki mezarlığa yürüyüp, cenazenin taşındığı araca eşlik etti. Şehit Astsubay Mustafa Şen'in cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        EVİN TEK ERKEK ÇOCUĞU

        Şehit Mustafa Şen'in 2 ablasının bulunduğu ve evin tek erkek çocuğu olduğu öğrenildi. İlk görev yeri Şırnak olan Şen'in geçen hafta birim değişikliği amacıyla yapılan sınava katılmak için Antalya'ya geldiği ve sınavı kazandıktan sonra da hafta sonu kentten ayrıldığı belirtildi. Pazartesi günü yeniden görevine başlayan Şen'in, babasıyla telefon görüşmesinde 14 gün sonra yeniden Antalya'ya gelip ailesini ziyaret etme planından bahsettiği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saraçhane'de arbede son buldu! DİSK ve KESK'ten sağduyulu açıklama!
        Saraçhane'de arbede son buldu! DİSK ve KESK'ten sağduyulu açıklama!
        Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
        Dünya genelinden 1 Mayıs manzaraları
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        İstanbul'da 1 Mayıs: Yollar kapalı, geniş güvenlik önlemleri
        İstanbul'da 1 Mayıs: Yollar kapalı, geniş güvenlik önlemleri
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        TFF'den seçim açıklaması!
        TFF'den seçim açıklaması!
        Eşin cebinden habersiz para almak boşanma sebebi!
        Eşin cebinden habersiz para almak boşanma sebebi!
        Yapay zeka desteğiyle dede-torun sohbeti
        Yapay zeka desteğiyle dede-torun sohbeti
        Drone'la tespit edildi: Ekonomiye zararı yılda 200 milyon TL
        Drone'la tespit edildi: Ekonomiye zararı yılda 200 milyon TL
        Sağanak bilançosu! İşte başkentteki hasarın görüntüleri
        Sağanak bilançosu! İşte başkentteki hasarın görüntüleri
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        Eksi 15'te göle girdi
        Eksi 15'te göle girdi
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Trump'tan Biden'a tehdit
        Trump'tan Biden'a tehdit
        Girişimcilere destek için üst fon geliyor
        Girişimcilere destek için üst fon geliyor
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Emekçinin enflasyonla imtihanı
        Emekçinin enflasyonla imtihanı
        Bakan Tekin: Literatüre bakınca gördük ki bizim müfredatımız çocuklara diğer ülkelere göre iki katı bilgi yüklüyor
        Bakan Tekin: Literatüre bakınca gördük ki bizim müfredatımız çocuklara diğer ülkelere göre iki katı bilgi yüklüyor
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?

        Benzer Haberler

        Jandarma Astsubay Çavuş Şen'in naaşı Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı
        Jandarma Astsubay Çavuş Şen'in naaşı Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı
        Antalya'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
        Antalya'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
        Antalya sahillerinde "cankurtaran dronlar" yaz sezonuna hazır
        Antalya sahillerinde "cankurtaran dronlar" yaz sezonuna hazır
        Finike Kaymakamı Çelik, demirci ve yorgancı esnafıyla bir araya geldi
        Finike Kaymakamı Çelik, demirci ve yorgancı esnafıyla bir araya geldi
        Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Herrmann, Antalyalı gazetecileri kabul etti
        Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Herrmann, Antalyalı gazetecileri kabul etti
        53 yılın en sıcak 9'uncu martı yaşandı
        53 yılın en sıcak 9'uncu martı yaşandı