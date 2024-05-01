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        Antalya'da renkli 1 Mayıs kutlaması; bebekleriyle yürüdüler

        ANTALYA'da binlerce kişi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü coşkuyla kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 17:54 Güncelleme: 01.05.2024 - 18:00
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        Antalya'da renkli 1 Mayıs kutlaması; bebekleriyle yürüdüler
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        ANTALYA'da binlerce kişi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü coşkuyla kutladı. Yürüyüşe bazı kişiler de bebekleriyle katıldı.

        Antalya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyeleri tarafından kutlandı. Kutlama için Güllük Caddesi üzerindeki Aydın Kanza Parkı önünde bir araya gelen binlerce kişi, buradan yürüyüşe başladı. Kalabalık, Cumhuriyet Meydanı'na kadar taşıdıkları pankartlarla slogan atarak yürüdü. Yürüyüşe bazı kişiler bebek arabasındaki çocuklarıyla katıldı.

        Yürüyüş sırasında yağmurun başlamasıyla bazı kişiler ellerindeki bayraklarla yağmurdan korundu. Slogan atıp, şarkılar söyleyerek 1,5 kilometrelik yürüyüşü tamamlayan kalabalık, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Çalan şarkılarla 1 Mayıs'ı kutlayan kalabalık, burada davul ve zurna eşliğinde halay çekerken, kurulan sahnede kutlamalara katılan siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri konuşma yaptı.

        Yürüyüş güzergahında ve çevresinde polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. Bazı yollar kapatılırken, yürüyüşe katılmak ve alana girmek isteyen kişiler polisler tarafından 2 kez arandı. Kutlamalar devam ederken de polis helikopteri havada turladı.

        CHP'liler ise teleferik kazasının ardından tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün adının yazdığı tişört ve pankartlarla yürüdü.

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