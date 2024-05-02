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        Antalya, 'menü' denetiminde ilk sırada

        TÜRKİYE'de en çok menü denetiminin yapıldığı Antalya'da, yıl başından bu yana 3 bin 800 işletme denetlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 10:43 Güncelleme: 02.05.2024 - 10:45
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        Antalya, 'menü' denetiminde ilk sırada
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        TÜRKİYE'de en çok menü denetiminin yapıldığı Antalya'da, yıl başından bu yana 3 bin 800 işletme denetlendi. Masalarda ve işletmenin girişinde fiyatların yazılı olduğu menüleri bulundurmayan işletmelere, menüdeki her ürün başına 2 bin 172 lira para cezası uygulanıyor.

        Ticaret Bakanlığı ekipleri, kafe, restoran ile benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerde menü denetimlerine devam ediyor. İşletmelerin, verilen ürün hizmeti ve ücretinin yazılı olduğu menüleri masalarda bulundurmasının zorunlu hale gelmesinin ardından 81 ilde denetimler sıklıkla devam ediyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yıl başından bu yana en çok denetimin Antalya, İstanbul ve Kocaeli'de gerçekleştiğini açıkladı. Türkiye genelinde menü uygulamasına uymayan 6 binden fazla işletmeye 16 milyon liradan fazla para cezası verildi.

        Antalya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de denetimlerine devam ediyor. Yıl başından bu yana 3 bin 800 işletmenin denetlendiği Antalya'da, uygulamaya uymayan, masalarda ve işletmelerin girişinde fiyatların yazılı olduğu menüleri bulundurmayanlara para cezası uygulandı. Ekipler denetim sırasında müşteriden servis bedelinin alınıp alınmadığını da inceledi. Menülerde servis bedeline ilişkin ibarenin olup olmadığı kontrol edildikten sonra müşterilere kesilen hesap adisyonları da incelenip karşılaştırma yapıldı.

        'CEZA HER ÜRÜN BAŞINA KATLANARAK ARTIYOR'

        Antalya İl Ticaret Müdürü Halil Özşahan, denetimlerin her geçen gün sıklaşacağını söyledi. İşletmelerde özellikle her girişte, üzerinde ürünlerin ve fiyatların yazılı olduğu listelerin zorunlu olduğunu anlatan Özşahan, "Her masayı kontrol ediyoruz. Karekodlar var ama kullanamayan müşteriler hangi ürün hangi fiyatta bilmek istiyor. Bu nedenle fiyatların yazılı olduğu menüler de masalarda olmak zorunda. Kontrol ettiğimizde menü listesi yoksa o işletmede hizmeti verilen her ürün için 2 bin 172 lira para cezası uyguluyoruz. 10 ürün varsa 10 çarpı 2 bin 172 lira şeklinde uygulanıyor. Ceza her ürün başına katlanarak artıyor" dedi.

        Özşahan, Antalya'da yılbaşından bu yana 3 bin 800 işletmenin denetlendiğini, bazı işletmelere birkaç kez kontrol amaçlı gidildiğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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