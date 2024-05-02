Antalya'da yeni turist rekoru

ANTALYA'ya yılın 4 ayında 2 milyon 66 bin 962 turist geldi. Bu sayı, kent turizminde tüm zamanların en iyi başlangıcı olarak tarihe geçti.

Antalya'ya 2024 yılı ocak-nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1'lik artışla 2 milyon 66 bin 962 turist geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Antalya'nın turizmde yeni bir rekora imza attığı, bu sayının Antalya turizminde tüm zamanların en iyi başlangıcı olarak tarihe geçtiği belirtildi. Bakanlıktan yapılan duyuruda, nisan ayında Antalya'yı ziyaret eden turist sayısının ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,86 artışla 1 milyon 61 bin 26 olduğu kaydedildi. Açıklamada, bu sayının da tüm zamanların en yüksek nisan ayı verisi olduğu belirtildi. 259 bin 717 ziyaretçi sayısıyla Almanya, nisan ayında birinci sırada yer alırken, 194 bin 949 turistle Rusya ikinci, 141 bin 497 ziyaretçiyle İngiltere en çok turistin geldiği üçüncü ülke oldu.