Pakistanlı kadının, evde boynu ve 3 parmağı kesilmiş cesedi bulundu

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Ekipler sokakta toplananları uzaklaştırmak için yoğun çaba harcadı. Olay yeri inceleme ekipleri, Ashfaq Ahmad Qureshi'nin boyun ve kollarında bıçak kesikleri olduğunu, 3 parmağının da kesildiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibi, evin mutfağında ve balkon kapısından parmak izi örnekleri aldı.

ANTALYA'da Pakistan uyruklu Ashfaq Ahmad Qureshi (59), evinin mutfağında boynu ve 3 parmağı kesilmiş halde ölü bulundu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ashfaq Ahmad Qureshi ile birlikte yaşayan oğlu A.A.Q.'yi (30) gözaltına alındı.

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