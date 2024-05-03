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        Pakistanlı kadının, evde boynu ve 3 parmağı kesilmiş cesedi bulundu

        ANTALYA'da Pakistan uyruklu Ashfaq Ahmad Qureshi (59), evinin mutfağında boynu ve 3 parmağı kesilmiş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 09:44 Güncelleme: 03.05.2024 - 09:50
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        Pakistanlı kadının, evde boynu ve 3 parmağı kesilmiş cesedi bulundu
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        ANTALYA'da Pakistan uyruklu Ashfaq Ahmad Qureshi (59), evinin mutfağında boynu ve 3 parmağı kesilmiş halde ölü bulundu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ashfaq Ahmad Qureshi ile birlikte yaşayan oğlu A.A.Q.'yi (30) gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 3188 Sokak’taki 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. İngilizce öğretmeni Pakistan uyruklu A.A.Q., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, eve geldiğinde birlikte yaşadığı annesi Ashfaq Ahmad Qureshi'yi mutfakta kanlar içinde bulduğunu söyleyip, yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Ashfaq Ahmad Qureshi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ekipler sokakta toplananları uzaklaştırmak için yoğun çaba harcadı. Olay yeri inceleme ekipleri, Ashfaq Ahmad Qureshi'nin boyun ve kollarında bıçak kesikleri olduğunu, 3 parmağının da kesildiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibi, evin mutfağında ve balkon kapısından parmak izi örnekleri aldı.

        Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, ifadesine başvurduğu A.A.Q.'yü gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Oturdukları eve yeni taşındıkları öğrenilen Ashfaq Ahmad Qureshi'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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