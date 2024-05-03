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        Organları bağışlanan Umut'un annesi: Oğlum, kimin ihtiyacı varsa ona umut olsun

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde motosiklet kazasından 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Umut Ötgüne'nin (21) organları bağışlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 11:11 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:15
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        Organları bağışlanan Umut'un annesi: Oğlum, kimin ihtiyacı varsa ona umut olsun
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde motosiklet kazasından 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Umut Ötgüne'nin (21) organları bağışlandı. Ötgüne'nin nakle uygun görülen organları hastanede yapılan operasyonla alındı. Anne Hüsniye Ötgüne (47), "Oğlum Umut, kimin ihtiyacı varsa ona umut olsun" derken, aynı kazada yaralanıp, tedavisi sonrası taburcu olan eşi Teybut Nur Çiftçi Ötgüne (20) "Bunu hiç konuşmamıştık onunla ama eminim ki o da bunu isterdi" dedi.

        Karadayı Mahallesi'nde 28 Nisan akşamı, Umut Ötgüne'nin kontrolünü yitirdiği 07 AUL 207 plakalı motosiklet, yol kenarındaki beton ve demir parçalarına çarptı. Motosikletteki Umut Ötgüne ile 2 ay önce evlendiği Teybut Nur Çiftçi Ötgüne yola savrularak yaralandı. Ötgüne çifti, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralı çiftten Umut Ötgüne'nin, tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 Mayıs öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Umut Ötgüne'nin organları, ailesi tarafından bağışlandı. Ötgüne'nin nakle uygun görülen organları dün operasyonla alındı. Operasyonun ardından cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Umut Ötgüne bugün öğle vakti kılınacak namazın ardından Serik'te toprağa verilecek. Ötgüne'nin eşi Teybut Nur Çiftçi Ötgüne ise Serik Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

        MESAİ BİTİMİ EVE DÖNÜŞTE KAZA YAPTILAR

        Kadriye Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde barmen olarak çalışan Umut Ötgüne'nin, mesai bitimi Boğazkent Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelde kasiyer olarak çalışan eşi Teybut Nur Çiftçi Ötgüne'yi aldıktan sonra motosikletle eve dönerken, kazanın meydana geldiği ortaya çıktı. Umut Ötgüne ve Teybut Nur Çiftçi Ötgüne'nin okul döneminde tanışıp, 2 ay önce evlendiği öğrenildi.

        Umut Ötgüne'nin organlarını bağışlama kararının ardından DHA'ya açıklama yapan anne Hüsniye Ötgüne, "Çok üzgünüz, ciğerimiz yanıyor. Bunun tarifi yok. Bunu hiçbir kelimeyle anlatamayız. Beyin ölümü gerçekleşti oğlumun, organlarını bağışlamamızı söylediler. Biz de bağışladık. Oğlum Umut, kimin ihtiyacı varsa ona umut olsun. Herkesin organ bağışı yapmasını istiyorum. İnsanlar organ bekliyor. Kimin ihtiyacı varsa ona helalühoş olsun" dedi.

        'HASTANE YÖNETİMİ SÖYLEDİ'

        Oğlunun organlarını bağışlama konusunda daha önce aldıkları bir karar olmadığını anlatan Hüsniye Ötgüne, "Hastane yönetimi söyledi. Biz de uygun gördük. Ben de organ bağışı yapmıştım yıllar önce. Herkesin organ bağışlamasını istiyorum. İnsanlar birbirine umut olsun. Umut'umuz gitti, 10 Umut umarım Umut'la yaşar. Umut'umuzu çok seviyorduk, Allah daha çok sevdi" diye konuştu.

        'UMUT OLSUN, DİYE BAĞIŞLADIK'

        Umut Ötgüne'nin 2 ay önce evlendiği Teybut Nur Çiftçi Ötgüne, "Umut'ta biten hayat, diğer insanlara umut olsun, diye organlarını bağışladık. Herkes böyle yapsın. Bunu hiç konuşmamıştık onunla ama eminim ki o da bunu isterdi" dedi. Ötgüne'nin dayısı Çağlar Taşın da organ bağışının önemine vurgu yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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