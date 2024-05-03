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        Huzurevinde bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı (2)

        Yazıişleri müdürlerineİlk haberde cinayet şüphelinin 'Söğüt' olarak yazılan soyadı, kaynağından 'Süğüt' olarak düzeltilmiştir.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 11:54 Güncelleme: 03.05.2024 - 12:00
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        Huzurevinde bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı (2)
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        Yazıişleri müdürlerine

        İlk haberde cinayet şüphelinin 'Söğüt' olarak yazılan soyadı, kaynağından 'Süğüt' olarak düzeltilmiştir.

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        3 KİŞİYİ UKUSUNDA BIÇAKLAMIŞ

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kaldığı huzurevindeki Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır'ı bıçakla öldürüp, Ahmet Özdemirel'i yaralayan İzzettin Süğüt'ün, Antalya Cinayet Büro'daki işlemleri sürüyor. Süğüt'ün, gece geç saatlerde odalarına girdiği 3 kişiyi, uyurken bıçakladığı ortaya çıktı. 4,5 yıldır huzurevinde kalan Süğüt'ün huzurevindeki diğer kişilere sürekli rahatsızlık verip, tartıştığı, bu nedenle yönetim tarafından huzurevinden çıkarılma kararı alındığı, bu sabah itibarıyla da ayrılmasının planlandığı öğrenildi.

        ODA ARKADAŞI KONUŞTU

        Huzurevinde İzzettin Süğüt ile aynı odada kalan Mustafa Gülden, "Hiçbir sorununu, sıkıntısını görmedim. Huzurevinin bahçesine fidan dikerdi. Boş zamanlarında boncuklardan kolye takı yapar satar, o şekilde geçinirdi" dedi.

        Huzurevinin bağlı olduğu Antalya Büyükşehir Belediyesi de olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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