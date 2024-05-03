Huzurevinde bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı (2)

Yazıişleri müdürlerine

İlk haberde cinayet şüphelinin 'Söğüt' olarak yazılan soyadı, kaynağından 'Süğüt' olarak düzeltilmiştir.

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3 KİŞİYİ UKUSUNDA BIÇAKLAMIŞ

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kaldığı huzurevindeki Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır'ı bıçakla öldürüp, Ahmet Özdemirel'i yaralayan İzzettin Süğüt'ün, Antalya Cinayet Büro'daki işlemleri sürüyor. Süğüt'ün, gece geç saatlerde odalarına girdiği 3 kişiyi, uyurken bıçakladığı ortaya çıktı. 4,5 yıldır huzurevinde kalan Süğüt'ün huzurevindeki diğer kişilere sürekli rahatsızlık verip, tartıştığı, bu nedenle yönetim tarafından huzurevinden çıkarılma kararı alındığı, bu sabah itibarıyla da ayrılmasının planlandığı öğrenildi.