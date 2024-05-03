Oğlundan babasına, anneden 10 yaşındaki yavrusuna karaciğer nakli

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve organ nakli ekibi tarafından, Burak Çiğdem Gül'den alınan karaciğer dokusu babası Cahit Çiğdem Gül'e nakledildi. Bir diğer operasyonda ise 10 yaşındaki Celal Selim Yavaşlar, annesi Nazire Yavaşlar'ın karaciğerinden alınan parçanın nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından Cahit Çiğdem Gül'e oğlu Burak Çiğdem Gül'ün karaciğerinden alınan parça başarıyla nakledildi. Aile, nakli gerçekleştiren Rektör Özkan ve ekibine teşekkür etti.

'O BENİM CİĞERİMDİ, ŞİMDİ ONUN CİĞERİNİ TAŞIYORUM' 4 ay önce Hepatit B hastası olduğunu öğrendiğini anlatan Cahit Çiğdem Gül, bu süre içerisinde mide kanaması geçirdiğini ve organ nakline karar verildiğini anlattı. Bu 4 aylık sürenin kendisini için çok zor geçtiğini belirten Gül, oğlunun karaciğerinden alınan parçanın başarıyla kendisine nakledilmesiyle sağlığına kavuştuğunu söyledi. Karaciğerini bağışlayan oğluna teşekkür eden Cahit Çiğdem Gül, “O zaten benim ciğerimdi. Şimdi ciğerimi de ondan aldım. Ondan Allah razı olsun. Akdeniz Üniversitesi hocalarına da çok teşekkür ederim, hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.

ORGAN BAĞIŞI GÖNÜLLÜSÜ OLDU Yaşadığı zor zamanları organ nakli ile atlatmanın mutluluğunu yaşayan Cahit Çiğdem Gül, “Hastaneye geldiğimde organ bağışı bekleyen çocuklar gördüm. Çok etkilendim. Bundan sonra ben de bir organ nakli gönüllüsüyüm. Çevremdeki herkese bu mucizeye ortak olmaları için organ bağışı yapmaları çağrısı yapacağım. Çünkü yaşamak için umudunu organ bağışına bağlamış çok sayıda hasta var" ifadelerini kullandı. AMELİYAT 12 SAAT SÜRDÜ İstanbul'da yaşadığını, babasının rahatsızlığından dolayı Antalya'ya geldiğini söyleyen Burak Çiğdem Gül, “Organ nakli gerektiğini öğrenince hemen donör adayı oldum. Benim organım uydu babama. Yaklaşık 10-12 saat süren bir ameliyat olduk. Ameliyat sonucunda benim ciğerimden alıp babama taktılar. Ondan sonraki süreçte ben bir hafta sonra taburcu oldum. Şimdi de babamın taburcu olmasını bekliyoruz" dedi.

ORGAN NAKLİNİN ÖNEMİNİ BAŞINA GELMEYEN BİLEMEZ Organ naklini herkese tavsiye ettiğini söyleyen Gül, “Organ nakli konusunda biz de buraya düşmeden önce çok bilgili değildik. İnsan başına geldikten sonra anlar derler ya buraya düştükten sonra organ naklinin kıymetini ve önemini daha iyi anladık. Herkese organlarını bağışlamasını tavsiye ederim. Çünkü başına gelmeyen bilemez. Organlarımız biz ölünce toprak olmasın, insanlara umut olsun, can olsun" diye konuştu. ANNEDEN EVLADINA İKİNCİ HAYAT Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde diğer karaciğer dokusu nakli ise anneden evladına yapıldı. 3 yaşından itibaren Wilson hastalığı nedeniyle karaciğerinde bakır biriken ve karaciğer yetmezliği çeken Celal Selim Yavaşlar, annesi Nazire Yavaşlar'ın karaciğerinden alınan parçanın başarıyla nakledilmesiyle sağlığına kavuştu. Operasyonu AÜ Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi gerçekleştirdi. Nazire Yavaşlar ve oğlu Celal Selim Yavaşlar nakil sonrasında taburcu olmaya hazırlanıyor.

SAĞLIĞINA KAVUŞMAK İÇİN İL İL, ÜLKE ÜLKE GEZDİ Oğlunun sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşayan baba Ramazan Yavaşlar, AÜ Hastanesi'nden önce çocuğun tedavisi için İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e ve Azerbaycan'a tedavi için başvurular yaptığını belirterek, “Ancak hiçbirinde başarı elde edemedik. En son burada sağ olsun organ naklindeki doktorlarımız yardımcı oldular. Tabii aklımda tereddüt vardı. Organ naklinde ne kadar başarılı oluruz veya olamayız gibi. Benim beklentimin kat kat üstünde başarı sağlandı" diye konuştu. ANNESİ BİRİNCİ ÖNCELİK SEÇİLDİ

Nakil sürecinde yaşadıklarını anlatan Ramazan Yavaşlar, “Karaciğer nakline hızlı bir şekilde hazırlanırken birinci donör olarak annesinden, babasından, dayısından, halasından, teyzesinden verici olmaları için tahliller yapıldı ve burada birinci öncelik anne seçildi. Damar yapısı, organ yapısı itibarıyla annede karar kılındı ve annemiz verici oldu. Ve başarılı geçti. Annemiz gördüğünüz gibi 6-7 günde kendine geldi. Hamdolsun daha da iyi. Çocuğumuz da hamdolsun çok daha iyi" ifadelerini kullandı. HERKESİ ORGAN BAĞIŞINA DAVET EDİYORUM'