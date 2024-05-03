Huzurevinde bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı (3)

Huzurevinde 4,5 yıldır kalan ve diğer kişilerle de tartıştığı öğrenilen Süğüt'ün, olayda meyve bıçağı kullandığı ortaya çıktı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kaldığı huzurevindeki Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır'ı bıçakla öldürüp, Ahmet Özdemirel'i yaralayan İzzettin Süğüt, Antalya Cinayet Büro Amirliği'ndeki ilk ifadesinde, "Beni sürekli şikayet ediyorlardı. Dedikodumu yapıyorlardı. Sürekli hakkımda konuşuyorlardı" dedi.

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