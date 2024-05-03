Çarptığı yayanın ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mine Elmacıoğlu'na (55) çarparak ölümüne neden olan ve 1.99 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Sabri Balat (42) tutuklandı.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Seki Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Bölgedeki serada çalışan Mine Elmacıoğlu'na, yolun karşısına geçerken Sabri Balat idaresindeki 07 ALS 202 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan Elmacıoğlu, yerde hareketsiz kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Mine Elmacıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Elmacıoğlu'nun cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediye morguna kaldırıldı. Bu arada, Mine Elmacıoğlu'na ait bir kıyafetin otomobilin ön camında kaldığı görüldü.