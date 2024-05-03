Çarptığı yayanın ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mine Elmacıoğlu'na (55) çarparak ölümüne neden olan ve 1.
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mine Elmacıoğlu'na (55) çarparak ölümüne neden olan ve 1.99 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Sabri Balat (42) tutuklandı.
Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Seki Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Bölgedeki serada çalışan Mine Elmacıoğlu'na, yolun karşısına geçerken Sabri Balat idaresindeki 07 ALS 202 plakalı otomobil çarptı. Yola savrulan Elmacıoğlu, yerde hareketsiz kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Mine Elmacıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Elmacıoğlu'nun cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediye morguna kaldırıldı. Bu arada, Mine Elmacıoğlu'na ait bir kıyafetin otomobilin ön camında kaldığı görüldü.
SJandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü Sabri Balat'ın yapılan kontrolde 1.99 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ayrıca 'tehdit', 'suç üstlenme', 'cinsel saldırı' ve 'kasten yaralama' suçlarından sabıkası bulunduğu belirlenen Balat, işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Sabri Balat çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.